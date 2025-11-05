小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日籍左投今永昇太確定與芝加哥小熊分道揚鑣，正式投入美職自由球員市場。根據《ESPN》與《MLB.com》報導，小熊決定不啟動合約中的延長選項，而今永本人也拒絕行使價值1500萬美元（約新台幣4.6億元）的球員選項，雙方在本季結束後正式分手。

今永去年（2024）透過入札制度自日職橫濱DeNA海灣之星加盟小熊，簽下4年5300萬美元（約新台幣16.3億元）的合約，內含球團與球員雙重選項。首季表現驚艷，交出15勝3敗、防禦率2.91的亮眼成績，還入選明星賽，成為小熊輪值主力，也追平2007年松坂大輔的大聯盟新人15勝紀錄。

不過，今年（2025）今永表現略為下滑，25場先發繳出9勝8敗、防禦率3.73，雖然WHIP僅0.99、被打擊率0.218，仍屬穩定水準，但挨了31發全壘打創生涯新高。根據《MLB Trade Rumors》分析，今永在季中後防禦率一度飆升至5.17，也讓球團對是否執行延長選項猶豫不決。

小熊拒絕啟動2026年至2028年總值5700萬美元的延長條款後，今永獲得執行2026年球員選項的權利，但他同樣選擇拒絕。外媒指出，這反映出雙方都認為市場上存在更高價值機會——小熊認為未來三年5700萬美元代價偏高，而今永則對自己在自由市場的行情充滿信心。

現年32歲的今永將成為自由市場最受關注的左投之一，預料太空人、紅雀與巨人等球隊都可能展開追逐。若小熊對他提出合格報價（Qualifying Offer），今永仍可選擇以一年約2200萬美元留隊，但外界普遍認為他將尋求長約挑戰新高薪。