中職頒獎典禮今晚登場！威能帝MVP呼聲高　林詩翔挑戰史上第一人

▲中職年度頒獎典禮今天登場。（圖／中華職棒提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025中華職棒頒獎典禮將於今（5日）晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮；年度MVP、最佳進步獎以及新人王即將揭曉，令人拭目以待。

年度最有價值球員入圍選手有統一獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈；呼聲最高的桃猿王牌威能帝，今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，他才剛奪下台灣大賽MVP，是猿隊挺進季後賽以及奪冠的重要功臣。

中信兄弟羅戈本季25場先發，其中17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一；本季表現相當亮眼的本土打者林安可，出賽90場繳出打擊三圍0.318／0.397／0.603，擊出105支安打包括23支全壘打、挹注73分打點的亮眼成績，攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力。

年度最佳新人獎入圍者包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔以及統一7-ELEVEN獅髙塩將樹；其中奪獎機率最高的為鷹隊守護神林詩翔，整季出賽為聯盟投手中最多的60場，總計60.1局的投球，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，林詩翔將挑戰同年度笑納新人王和救援王的史上第1人。

年度最佳進步獎可謂是今年三大獎中最難以預測的獎項，入圍者分別是樂天桃猿朱承洋、張閔勛以及富邦悍將李吳永勤。

朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年重新調整後，成為教練團倚重的後援戰力，本季出賽51場，總計50.1局的投球，拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績。

張閔勛在職棒第10個球季迎來生涯代表作，穩定坐鎮樂天桃猿主戰捕手位置，打擊表現顯著提升，本季出賽95場、298打數敲出89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率，多項數據皆較往年進步，攻守俱佳。

李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。