手握五冠挑戰下一座榮耀？山本由伸笑談WBC：先休息再努力

▲道奇封王遊行，山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸今在世界大賽二連霸封王遊行慶典接受媒體訪問，談到明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）時表示，「會先好好休息，再繼續努力練習。」

山本在本屆世界大賽中以三戰全勝、1.02防禦率奪下系列賽MVP，封王典禮上由羅哈斯（Miguel Rojas）邀上舞台致詞。

他以西班牙語開場「Buenas tardes！（大家好！）」隨即喊出全場經典名句：「You know what?! Losing isn’t an option!（你知道嗎？輸不是選項！）」引爆全場歡呼。

全程以英語完成演說後，他笑說，「其實滿緊張的，（練習）也沒有太多啦。去年被臨時拱上台過，所以這次多少有準備一點。」

山本可說是具有「冠軍體質」，效力歐力士猛牛時在2022年奪得日本一；代表日本武士隊期間，更在2019年世界12強賽、2021年東京奧運與2023年世界棒球經典賽（WBC）皆登頂。

如今再添世界大賽二連霸，山本已橫跨日職、美職與國際賽舞台，完成前所未見的「五冠王」壯舉。

談到明年3月WBC話題時，山本僅簡短表示，「會先休息，再繼續努力練習。」身為2023年冠軍成員之一，他有望在2026年再度披上日本戰袍，挑戰WBC連霸。
【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

