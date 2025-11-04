道奇封王遊行登場！大谷攜嬌妻揮手　「藍色人海」塞爆洛杉磯

Take us back to the World Series parade. pic.twitter.com/3yBYKoxrT0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 4, 2024

記者張靖榕／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊寫下歷史，成為25年來首支成功衛冕世界大賽冠軍的球隊。道奇隊3日在洛杉磯舉行封王大遊行，大批球迷湧入洛杉磯市中心街頭，共同見證這場載入史冊的時刻。當家球星大谷翔平與妻子真美子一同在遊行車上向熱情的球迷揮手。

▲洛杉磯道奇隊封王遊行。（圖／達志影像／美聯社，下同）



道奇隊的封王遊行於當地時間3日上午11時展開，球員與教練團搭乘雙層觀光巴士，在市中心主要幹道巡迴，最終抵達道奇體育場（Dodger Stadium）作為終點站。數以萬計球迷手持隊旗、穿著藍白球衣，沿途揮舞歡呼，場面熱烈。

對許多洛杉磯民眾而言，2025年的道奇隊不只是體育上的榮耀，更成為苦難時代中的精神寄託。今年1月，南加州歷經罕見的山林大火，造成數千戶人家損毀或流離失所；而川普政府於夏季進行的大規模移民掃蕩行動，更使洛杉磯地區陷入不安情緒。在這樣動盪的一年中，道奇隊的連霸表現為城市帶來難得的團結與希望。

道奇隊的背靠背冠軍不僅刷新球隊紀錄，更成為全美棒球史上難得的成就。這支球隊以堅強的陣容、冷靜的投手群及團結的更衣室文化，贏得外界廣泛讚譽。