林安可行使旅外球員權利　日媒爆日職多隊有興趣

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

繼味全龍王牌投手徐若熙宣告行使旅外球員權利後，中華職棒3日下午正式公告，統一獅強打林安可也加入行列，挑戰旅外發展。據了解，西武獅是最積極接洽的球團。

日本《日刊體育》3日報導指出，西武獅隊正積極尋求補強「左打長打型外野手」，鎖定中職統一獅重砲林安可，並在報導中詳盡介紹這位台灣好手的背景與表現。

報導指出，林安可為台灣出身、母親為阿根廷籍的左投左打外野手。2020年在中職單季轟出32支全壘打、99打點，拿下全壘打王與打點王雙冠王，同年更榮獲新人王。至今已效力統一7個球季，本季繳出打擊率0.318、23轟、73打點的成績，火力僅次於同樣旅日、效力西武的吳念庭，名列聯盟第二。

日媒分析，西武目前陣中右打者居多，新人渡部聖預計明年將從左外野轉守三壘，因此球團補強重點鎖定「左打長打外野手」，而林安可的條件完全符合球隊需求。最後報導也指出，日職多支球團對他展現濃厚興趣，預料將掀起一場搶人戰。

中職過去曾在2018年底輸出「四冠王」王柏融，他轉戰日本火腿隊期間出賽270場，擊出169支安打、15轟、97打點，打擊率0.235。林安可是王柏融在文化大學的學弟，近年在中職表現同樣亮眼，若旅外成功，將成為王柏融之後第二位旅外的台灣野手。
 

