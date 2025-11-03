運動雲

這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照引熱議　大谷愛妻甜美笑容吸睛

▲貝茲（Mookie Betts）弗里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平的妻子合照。（圖／IG:chelseafreeman5 ）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊於2日（台灣時間）在世界大賽第7戰擊敗藍鳥隊，完成二連霸，成為世界冠軍。 對內野手貝茲（Mookie Betts）來說，這是他生涯第4次拿下世界大賽冠軍，而他的妻子布莉安娜（Brianna）也激動不已。隔天一早，她就在社群媒體上分享了激動的心情。

布莉安娜在多倫多現場觀戰，親眼見證丈夫在場上的表現。比賽結束後，她與其他球員家屬一同進入球場，給了奪得世界冠軍的丈夫一個擁抱。同時，她也與在本系列賽中拿下3勝、榮獲MVP的投手山本由伸相擁，現場氣氛感人又熱烈。

隔天早上，布莉安娜在Instagram上發文寫道：「世界大賽冠軍×4！昨晚真是太震撼了！！我為你感到無比驕傲！耶～讓你的雙手被（獎盃）裝滿吧!!!!」興奮的語氣溢於言表。

在第7戰開打前，布莉安娜還曾分享與大谷翔平的妻子真美子、以及弗里曼（Freddie Freeman）
妻子切爾西（Chelsea）的「MVP三人組妻子合照」，身穿另一半的白色道奇球衣外套相當吸睛。 網友紛紛留言讚嘆：「太美了！」「這張照片真棒！」
 

