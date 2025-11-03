運動雲

「在錯誤中成長」莎拉寫下最深感謝　衛冕失利後感性告白

▲莎拉寫下最深感謝。（圖／截圖自莎拉IG）

▲莎拉寫下最深感謝。（圖／截圖自莎拉IG）

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟在本季台灣大賽1比4遭樂天桃猿碾過、衛冕失利後，外籍打擊教練莎拉（Sarah Edwards）於個人 Instagram 上發表一篇深情貼文，回顧自己在台灣的執教經歷。

這位中職史上首位女性教練，以真摯文字道出她對球隊、球員與球迷的感謝，也展現出對這段旅程的無比驕傲與珍惜。

「最後，一切都成為一段故事，一段我能以尊嚴、驕傲訴說的故事；能夠在這個賽季與兄弟同行，是我莫大的榮幸。」莎拉在文中開頭寫道。

她形容這段經歷「超越以往的一切」，充滿笑聲、淚水與學習，也感謝所有一路支持她的人。

她特別向球迷致意：「謝謝你們的愛與尊重，你們齊聲吶喊的聲音，至今仍在我腦海中迴盪。」

同時也感謝教練團與工作人員的奉獻，表示「中信兄弟的傳承正是因為你們的忠誠與奉獻而得以延續」，並強調能與他們並肩作戰是「一份極其特別的榮幸」。

對於球員們，莎拉寫下最深的感謝：「謝謝你們與我一同度過每一天，讓我進入你們的世界，信任我、把我當作朋友與姐妹，並賦予我成為你們教練的權力；我們共同經歷了掙扎與成功，雖未能達成最終目標，但這仍是一個永遠值得銘記的非凡賽季。」

莎拉出生於美國，自幼接觸壘球，曾效力於水牛城大學與霍夫斯特拉大學校隊。原本計畫投身軍旅，但在教練建議下轉而追逐職業壘球夢，曾赴海外參加多國聯賽，並代表義大利國家女子壘球隊出賽。

2023 年，她從壘球轉戰棒球，代表美國參加世界盃女子棒球賽，隨後轉任教練，曾受聘於美國職棒費城費城人隊擔任打擊教練，並於隔年赴沖繩冬季聯盟執教；她在聯盟期間結識中信兄弟總教練平野惠一，獲對方賞識並推薦加入兄弟團隊。

莎拉於 2025 年正式成為中信兄弟一軍打擊教練，成為台灣乃至亞洲職棒史上首位女性教練，象徵性別平權與專業實力並行的重大突破。

