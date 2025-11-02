運動雲

>

林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

▲▼2025中職台灣大賽G5，林泓育敲出致勝全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G5，林泓育敲出致勝全壘打。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿奪下隊史第8座總冠軍後，今（2日）於桃園市政府舉辦盛大封王遊行，全隊沿途接受球迷夾道歡呼，登台致詞的「小胖」林泓育以幽默又感性的致詞掀起高潮，不僅先開玩笑點名林立、黃子鵬「不用管他們會不會留下來」，更在結尾深情對球迷喊話：「你們是有的！」

致詞一開場，林泓育笑著說：「剛大家看到林立跟黃子鵬對不對？不用管他們會不會留下來，會的話，他們就會自己留下來，」一句幽默話語立刻引爆全場呼聲，他也趕緊補一句「沒有沒有沒有，開玩笑的！」炒熱氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後他轉為正經語氣，向全場貴賓、球迷與教練團致意：「其實我們這一整年來很辛苦，但我想要感謝的是，我們有很好的教練團、很凝聚的隊友，還有在場下默默付出的行政人員、防護員，這些是你們在比賽中看不見的。」

林泓育帶頭向幕後團隊致謝，帶動全場掌聲：「我在這邊先感謝他們，好不好？謝謝他們一下！」他強調，樂天能從起伏不定到奪冠，靠的正是整體凝聚：「其實你們球迷也是跟我們一樣，我們可能沒有那麼穩定，但就是慢慢凝聚嘛！」

他也幽默地說出一句讓全場會心一笑的「內行話」：「還有一個題外話是，你們在講什麼其實我們都知道，不用擔心，」展現他與球迷之間的0距離互動的信任感。

談到未來，林泓育說道：「希望我們球隊可以打出一支讓桃園市民驕傲的球隊，好不好？」全場立即響起熱烈歡呼與加油聲。

最後，他向所有支持者深鞠一躬並喊出感性金句：「我要跟你們說一句：你們是有的！」全場球迷高喊「小胖！」聲浪震耳欲聾。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽林泓育

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

熱門新聞

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／道奇世界大賽二連霸

2山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

3大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸

4山本由伸神救援！史密斯:不可思議

5山本由伸感性發聲：回到小時候

最新新聞

1內馬致勝拋投　特攻開季5戰奪4勝

2海神4連敗　余純安：球隊紀律不佳

3牧野幸輝談球隊封王後布局

4林泓育喊話球迷：你們是有的！

5林立談FA「有資格是好事」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366