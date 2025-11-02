林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

▲2025中職台灣大賽G5，林泓育敲出致勝全壘打。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿奪下隊史第8座總冠軍後，今（2日）於桃園市政府舉辦盛大封王遊行，全隊沿途接受球迷夾道歡呼，登台致詞的「小胖」林泓育以幽默又感性的致詞掀起高潮，不僅先開玩笑點名林立、黃子鵬「不用管他們會不會留下來」，更在結尾深情對球迷喊話：「你們是有的！」

致詞一開場，林泓育笑著說：「剛大家看到林立跟黃子鵬對不對？不用管他們會不會留下來，會的話，他們就會自己留下來，」一句幽默話語立刻引爆全場呼聲，他也趕緊補一句「沒有沒有沒有，開玩笑的！」炒熱氣氛。

隨後他轉為正經語氣，向全場貴賓、球迷與教練團致意：「其實我們這一整年來很辛苦，但我想要感謝的是，我們有很好的教練團、很凝聚的隊友，還有在場下默默付出的行政人員、防護員，這些是你們在比賽中看不見的。」

林泓育帶頭向幕後團隊致謝，帶動全場掌聲：「我在這邊先感謝他們，好不好？謝謝他們一下！」他強調，樂天能從起伏不定到奪冠，靠的正是整體凝聚：「其實你們球迷也是跟我們一樣，我們可能沒有那麼穩定，但就是慢慢凝聚嘛！」

他也幽默地說出一句讓全場會心一笑的「內行話」：「還有一個題外話是，你們在講什麼其實我們都知道，不用擔心，」展現他與球迷之間的0距離互動的信任感。

談到未來，林泓育說道：「希望我們球隊可以打出一支讓桃園市民驕傲的球隊，好不好？」全場立即響起熱烈歡呼與加油聲。

最後，他向所有支持者深鞠一躬並喊出感性金句：「我要跟你們說一句：你們是有的！」全場球迷高喊「小胖！」聲浪震耳欲聾。