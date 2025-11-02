金慧成G7代守參與奪冠瞬間直呼「很幸福」　韓國第二位擁冠軍戒

▲金慧成與羅伯斯賽跑。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇在世界大賽勇奪二連霸，韓籍工具人金慧成在G7終於首次出賽，奪冠受訪露出燦爛笑容表示：「真的太好了，很幸福。」

金慧成在延長11局下無人出局、二壘有跑者時，於對方犧牲觸擊戰術中，將球傳向一壘成功製造出局數，完成自己在世界大賽的首個守備動作。隨後，道奇再度化解1出局滿壘危機，以游擊方向的雙殺打結束比賽，確定以5比4勝出。金慧成就在場上，親眼見證道奇封王瞬間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金慧成成為第5位在世界大賽出賽的球員，前4位分別是金炳賢、朴贊浩、柳賢振與崔志萬。繼2001年、2003年分別隨亞利桑那響尾蛇與波士頓紅襪奪冠的金炳賢之後，史上第二位擁有世界大賽冠軍戒指的韓國球員。

金慧成接受《MK體育》報導時露出燦爛笑容表示：「真的太好了，很幸福。」談到首次在世界大賽登場是否緊張時，金慧成笑著說：「反而是坐在板凳上看的時候更緊張。真的上場之後就不會了，覺得很興奮、很好玩。」

對於最後那個決定勝負的雙殺守備，金慧成解釋：「那不是跟（游擊手）貝茲（Mookie Betts）的暗號出錯。只是穆奇離二壘比較近，他喊我『我來踩壘』，然後他自己踩壘後傳一壘完成雙殺。」這個完美的守備配合，讓道奇結束了比賽，也鎖定隊史第9冠。

「這是我的第一個冠軍，真的太棒了！」金慧成說，「（山本由伸）真的太了不起了，身為同樣的棒球選手，我非常尊敬他。」山本由伸在前一天投滿96球後，又在第7戰中0休登板，投了2又2/3局無失分，最終榮獲系列賽MVP。道奇則成為自1998至2000年的紐約洋基後，25年來第一支完成世界大賽二連霸的球隊。

在世界大賽期間，社群媒體與美國媒體上引發話題的「金慧成 vs 羅伯斯教練賽跑事件」，金慧成回憶道：「一開始是鮑勃教練先跟我說：『你覺得你跑得贏我嗎？』我回答當然贏得了，結果他提議要賭100美元，我也說好。」

「沒想到羅伯斯教練在旁邊聽到後，忽然插話說：『那就和我比吧！』於是比賽就這樣開始了。」羅伯斯最後摔倒讓大家笑成一團，他日後受訪也說到，「可能是人生最後一次全力跑。」

回顧這一年球季，金慧成直言，「真的很有意義。」。他在本季開季時仍待在3A小聯盟，之後被升上大聯盟站穩腳步，最終入選世界大賽名單並參與封王。「能達成我剛來時設定的目標，真的很高興。這只是第一步，明年、後年我都要做得更好。」

被問到「希望成為什麼樣的選手」時，他回答：「一樣想成為能幫助球隊的選手。我會思考要如何成長為那樣的人，並一步步做到。」

最後，金慧成特別向球迷致意：「即使我沒上場，大家仍持續為我們加油，我真的非常感謝。正因為接收到球迷的應援，我才能帶著『隨時準備上場』的心情撐下去。謝謝大家陪我走過這個賽季。」

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）