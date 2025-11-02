連6年都有「威爾・史密斯」捧冠！MLB史上最神巧合誕生

▲道奇史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）出現超離奇紀錄！隨著洛杉磯道奇在2025年世界大賽第7戰以5比4擊敗多倫多藍鳥，完成球團史上首次二連霸後，只要擁有名叫威爾・史密斯（Will Smith）的球員，就會奪冠，連續6年都有名為「Will Smith」的球員奪下世界大賽冠軍戒指！

這次立下頭功的是道奇捕手史密斯，他在延長11局上半從藍鳥後援投手畢伯（Shane Bieber）手中轟出致勝陽春砲，率隊拿下隊史第9冠、6年內第3冠，也是自1998至2000年洋基之後，25年來首支完成二連霸的球隊。這是史密斯個人第3枚冠軍戒指，他也在3次世界大賽中都開轟，堪稱關鍵男人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，更讓球迷驚訝的是——在他之前的3年間，還有另一位同名的威爾・史密斯（左投手），也分別隨勇士（2021）、太空人（2022）與遊騎兵（2023）拿下冠軍，創下史上首位連3年隨3支不同球隊奪冠的神紀錄。該左投在去年效力皇家後退休，為12年生涯劃下句點。

換句話說，從2020年至2025年，「Will Smith」這個名字連續6年都與冠軍掛鉤！MLB官網也幽默寫道：「Where there’s a Will, there’s a way（有威就有勝利）！」不論是捕手還是投手，只要球隊名單上有Will Smith，冠軍似乎就逃不掉。

▲前遊騎兵左投史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）