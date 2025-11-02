運動雲

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽最終第7戰於台灣時間2日上演巔峰對決，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽，最終由日本王牌山本由伸以神級救援帶領球隊以5比4險勝，完成隊史首次世界大賽二連霸。

山本此役在9局1出局、一、二壘有人的危急時刻登板救火，繼前一戰先發6局失1分、用96球奪勝後，連兩戰登板仍強勢封鎖對手，全場投2.2局、僅被擊出1安打無失分，成功化解多次失分危機，最終拿下勝投。

道奇全隊衝上投手丘慶祝，山本立刻被隊友擁抱包圍，臉上滿是激動與笑容。他在場邊受訪時激動地說：「真的太不可思議了！我整個人已經沒有多想什麼，就只是全心投入比賽，感覺就像回到了小時候那個熱愛棒球的自己。」

山本笑著補充：「這是最棒的感覺！」他此役在延長賽登板救援，從滿壘危機中脫困、再守下最後一局，拿下個人世界大賽第3勝，也正式幫助道奇達成連霸壯舉。

比賽中，9局下藍鳥曾展開猛烈反攻。山本接替第5戰先發的左投史奈爾（Blake Snell）上場後，開局便投出觸身球，形成1出局滿壘的「再見危機」。他沉著以滾地球讓打者出局並封殺本壘，隨後面對克萊門特（Ernie Clement）的強勁飛球，左外野手E．赫南德斯（Enrique Hernández）與中外野手帕黑斯（Andy Pages）雖險些相撞，仍順利接殺化險為夷。場邊的大谷翔平在休息區內激動揮拳吶喊，場面震撼。

進入延長10局，山本三上三下，展現驚人穩定度。11局上道奇由捕手史密斯（Will Smith）敲出陽春全壘打超前比分，11局下山本再度登板，雖被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出左線二壘安打、面臨1出局一、三壘險情，但他冷靜逼出游擊滾地球雙殺守備，完美收尾，親手為道奇鎖下冠軍。

這位道奇新王牌本季表現堪稱傳奇，世界大賽第2戰完投勝、第6戰主投6局1失分奪勝、第7戰又化身終結者，收下個人第3勝、季後賽累積5勝，刷新日本投手在MLB季後賽的最高勝場紀錄。

關鍵字： 棒球世界大賽山本由伸道奇冠軍

