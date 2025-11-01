運動雲

王齊麟、邱相榤闖海洛賽冠軍戰　激戰3局退自家人李哲輝、楊博軒

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤挺進海洛賽冠軍戰。（資料照／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級500系列德國海洛羽球公開賽，今晚男雙4強賽上演「台灣內戰」，「麟榤配」王齊麟、邱相榤與同胞李哲輝、楊博軒歷經3局激戰，耗費55分鐘，以21比17、16比21、24比22驚險收下勝利，挺進明天的冠軍戰，有望爭奪本季第2冠。

王齊麟、邱相榤世界排名第21，李哲輝、楊博軒則位居第13，兩組台灣男雙過去交手兩次各拿一勝。最近一次碰頭是在9月的南韓公開賽，當時李楊配以直落二勝出。這次海洛賽4強再度上演「台灣內戰」，雙方打出高水準對決。

麟榤配首局憑藉王齊麟的重殺火力與邱相榤靈活的前場節奏一路領先，以21比17先馳得點。第2局，雙方形成拉鋸，下半局戰成15平，麟榤配關鍵時刻連續判斷失誤，遭對手連拿4分，最終以16比21被扳平戰局。

來到決勝局，麟榤配一度連下5分，以11比5進入技術暫停。然而比賽後段風雲突變，對手頑強反撲，麟榤配雖以20比17率先取得3個賽末點，卻全部遭化解，李楊配連救5個賽末點。不過麟榤配最終仍頂住壓力，靠著對手最後一拍出界，最終以24比22艱辛鎖定勝利，兩人賽後激動「躺地」慶祝。

這場勝利不僅讓麟榤配成功突破本季低潮，也締造兩人合作以來在超級500系列的最佳成績。他們曾於今年台北公開賽拿下搭檔後的首冠，但整季狀態起伏不定，多站止步16強。此次再度闖進冠軍戰，大大提振士氣與信心。

關鍵字： 羽球王齊麟邱相榤麟榤配李哲輝楊博軒海洛羽球公開賽

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

