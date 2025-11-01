運動雲

黑豹旗／球員順風順水習慣了！建中教頭談帶兵哲學　輸比贏更有意義

▲建中教頭談帶兵哲學　輸比贏更有意義。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽，建國中學以0比24不敵強權鶯歌工商，但全隊展現堅韌精神與永不放棄的態度，賽後總教練鄭力瑋強調，這場比賽不只是技術的挑戰，更是一堂「學習面對挫折」的課。

鄭力瑋表示，本場比賽的調度以3年級生為主，讓即將畢業的學長們都有機會上場，留下高中棒球的最後回憶。

「今天主要是讓3年級學生登板下場，他們最後一屆了，應該要有機會親自體驗比賽的感覺，」鄭力瑋教練說。

他也透露，儘管比分懸殊，但仍有數名球員表現獲得裁判與對手肯定，鄭教練說：「我們的學生雖然不是體育班，但在有限的時間裡很自律，能打出這樣的內容，我覺得很好。」

第一志願的建中，並非科班球隊，校內沒有專用棒球場地，也不開放操場使用，平時只能利用一座室內打擊籠進行訓練；鄭教練坦言，守備失誤多半與訓練環境受限有關。

「他們放學後還要趕去補習，常常只有1、2個小時能練習，學校沒有讓他們用操場，只能在室內打擊籠打打球，守備練不到，當然比賽會出狀況。」

不過他也強調，建中球員的打擊內容其實相當可看，「對方前幾局派的是主力投手，我們幾個打者能擊出紮實的球，這已經很棒。」

對於這場失利，鄭教練並不感到沮喪，反而視之為教育的延伸；他認為黑豹旗的價值不僅在於競技，更在於讓學生從失敗中學習。

「建中學生平常升學順利，很少遇到真正的挫折，反而這樣的比賽，讓他們體驗到失敗、學會面對落差，對他們未來更有幫助，」鄭力瑋教練說。

他更語帶幽默表示：「他們平常都順風順水，可能除了這裡受挫，其他地方都挺順，包括情場也是（笑），但這就是學習，知道差距在哪裡，才會成長。」

雖然這場比賽吞下大敗，但建中展現出不同於傳統強隊的價值，鄭教練最後透露，球隊的目標不只是贏球，而是讓學生在團隊運動中學會責任、紀律與反思，「每一次比賽都有學習意義，哪怕輸球，也是一種進步。」

關鍵字： 黑豹旗建國中學鶯歌工商

