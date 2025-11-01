鄧愷威低潮重生寫勵志篇章！最難忘對決大谷　返美備戰曝下季目標

運動雲

▲▼ 鄧愷威返美備戰　從低潮重生寫勵志篇章 。（圖／舊金山巨人提供）

▲鄧愷威返美備戰，從低潮重生寫勵志篇章 。（圖／舊金山巨人提供）

記者王真魚／綜合報導

旅美投手鄧愷威已於昨日（10/31）返美展開休賽季訓練。回顧他不凡的2025年賽季，不僅成功克服角色轉換的挑戰，更在大聯盟投出生涯首場先發勝投，以實際行動證明自己在大聯盟舞台的發展潛力。這段從低潮中重新站起、完成蛻變的旅程，成為舊金山巨人隊本季最受矚目的勵志篇章之一。

七年旅美淬鍊　浴火重生重拾自信

現年26歲的鄧愷威，旅美生涯始於2017年與明尼蘇達雙城隊簽約，2019年轉投舊金山巨人隊系統。經過漫長的小聯盟磨練，他於2024年3月30日升上大聯盟，成為台灣史上第17位登上最高殿堂的球員。

然而，大聯盟初期的挑戰顯而易見。鄧愷威在2024年球季主要以牛棚身分出賽，留下9.82的防禦率，表現未達預期。他坦言，那是旅美以來最大的挫折，尤其季末又面臨指定讓渡（DFA），心情難免受影響。

「我不會因為這樣就被打敗，我現在只需要專注在接下來的訓練跟調整。」這股不服輸的信念，讓他在去年休賽季全力備戰，也在今年春訓感受到明顯成效，為後續表現奠下基礎。

重返先發丘　展現壓制力寫下里程碑

經過一年的調整與準備，鄧愷威在2025年以更成熟的姿態回歸大聯盟，並成功轉任先發投手。他本季共出賽8場（7場先發），留下2勝4敗、29.2局、39次三振、防禦率6.37的成績。其高三振率成為數據亮點，生涯三振數累積達46次，超越倪福德的43K，躍居台灣投手大聯盟歷史三振榜第5位。

賽季期間，他多次寫下個人與台灣棒球史的里程碑——八月重返大聯盟後拿下生涯首勝，九月初對科羅拉多洛磯隊更投出代表作，主投5.1局送出8次三振率隊奪勝，成為自2018年陳偉殷以來首位在大聯盟奪得先發勝投的台灣投手。

他特別提到，球季最後對戰洛杉磯道奇隊的那場比賽印象最深刻，能面對前三棒皆為前年度最有價值球員（MVP）的頂級打線，是難得又寶貴的經驗。

「能跟這麼強的球員對決確實很難得，主要就是告訴自己要勇敢去面對打者，不要投得太閃。」他說。鄧愷威透露，除了心態調整外，賽前會研究球探報告，針對打者弱點制定策略，是壓制頂尖打者的關鍵。

身心雙重重塑　從零開始的再學習

談到賽季中的角色轉換，鄧愷威坦言是最大考驗：「從後援轉任先發，需要更多體能準備與恢復時間，整個訓練節奏都得重新建立。」他形容這段歷程是「從零開始的再學習」，不只是球技的磨練，更是心態的重塑。

透過與隊內前輩交流，他學會如何穩定面對比賽與壓力，並將「心態成長」視為今年最重要的收穫。

展望未來　全力備戰再出發

回顧整季高低起伏，鄧愷威將成功歸功於球團、家人與球迷的支持。「去年表現不理想，球隊卻沒有放棄我；家人和球迷也一直給我力量。能再次回到大聯盟，真的很感激。」

儘管本季創下多項成就，他仍自省控球穩定性是下一步的關鍵，並將其列為休賽季主要目標。鄧愷威啟程返回美國，投入專業機構的訓練，透過科學化分析與體能訓練優化球路設計與控球精準度，為明年做好準備。

從大聯盟先發丘上汲取到的信心與經驗，成為他持續精進的動力。鄧愷威目標成為一位「更穩定、更堅定、能幫助球隊贏球」的投手，並將延續這股重生氣勢，迎接新一季挑戰。

▲▼ 鄧愷威返美備戰　從低潮重生寫勵志篇章 。（圖／舊金山巨人提供）

▲鄧愷威展望未來，全力備戰再出發 。（圖／舊金山巨人提供）

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序

