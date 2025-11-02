大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

▲大谷翔平對小球迷面露微笑。（圖／截自大聯盟X）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第7戰於台灣時間2日登場，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥將迎來最終決戰。道奇二刀流球星大谷翔平以「一棒・投手兼指定打擊」身分先發。MLB發布一段山本由伸G6賽後「交接儀式」短片，引球迷討論，「其實大谷翔平已經準備好了。」

Yoshinobu Yamamoto passed the torch to Shohei Ohtani after the Dodgers win last night ???? pic.twitter.com/xZVuBW7xJS
November 1, 2025

MLB官方也公開前一戰賽後的小花絮，大谷翔平開心地跳到山本由伸面前，雙手舉起往大谷翔平一套，完成「交接儀式」，球迷熱烈討論，「日本真的像家族企業一樣經營美國職業棒球大聯盟」、「山本將火炬傳遞給大谷感覺就像這位投手王牌點燃了這位擊球天才的導火索。」另一張照片，他面對小球迷鏡頭時還露出燦爛笑容，展現輕鬆愉快的一面。

MLB官方社群在開賽前釋出大谷抵達球場的影片。賽前進場畫面曝光，引發球迷熱烈討論，直呼「這將是傳奇之夜！」畫面中，大谷身穿白色內搭、深藍色長褲、灰色外套，腳踩黑色New Balance運動鞋，左手自然插在口袋中，以一貫冷靜自信的神情走進球場，氣場全開。

粉絲們紛紛在留言區暴動：「今晚將是大谷的傳說之夜！」「GOAT（史上最強）抵達了！」「這是Showtime！」「羅傑斯中心將見證歷史一刻！」「他就是傳奇本身！」其中「GOAT」是「Greatest Of All Time（史上最偉大）」的縮寫，象徵球迷心中大谷的地位早已超越時代。

若道奇最終奪勝，將成為自1998年至2000年洋基隊完成三連霸以來，21世紀首支世界大賽二連霸球隊。