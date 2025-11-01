運動雲

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇1日（台灣時間）在世界大賽第6戰面臨背水一戰，山本由伸主投6局僅失1分，弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）接替1局，再由佐佐木朗希接替，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）驚險收尾，以3比1獲勝，道奇續命逼出G7殊死戰。

道奇3局上展開攻勢，1出局後，艾德曼（Tommy Edman）率先掃出二壘安打；回到先發打線的羅哈斯（Miguel Rojas）遭三振出局，隨後輪到首棒大谷翔平。高斯曼（Kevin Gausman）選擇故意保送大谷，形成一、二壘有跑者。此時，史密斯（Will Smith）掃出左外野線邊二壘安打，攻下首分。

▲▼史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

這是大谷在世界大賽中第5次被故意保送，季後賽累計已達9次，排名史上第二，僅次於2002年邦茲（Barry Bonds）的13次。同時，大谷也與邦茲、普侯斯（Albert Pujols）並列，成為世界大賽史上至少被敬遠5次的打者之一。

接著弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，形成滿壘；貝茲（Mookie Betts）找回手感，掃出穿越三、游之間的安打，送回兩名跑者，道奇將比分擴大至3比0。

雖然高斯曼在面對道奇首輪打線時威風八面，飆出7次三振，但第二輪開始遭到狙擊，單局失3分。最終他主投6局，被敲3支安打、失3分。

山本由伸在3局下被巴傑（Addison Barger）擊出二壘安打，兩出局後又被斯普林格（George Springer）掃出安打，讓藍鳥追回1分。6局下，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩出局後敲出二壘安打，隨後山本雖投出保送，但以指叉球三振瓦爾肖（Daulton Varsho），振臂吶喊、相當振奮。

山本由伸主投6局，被擊出5支安打、失1分，送出6次三振，雖未能完成3場連續完投的壯舉，但仍以96球展現出「王牌的靈魂投球」，最快球速達97.3英里（約156.6公里），幫助球隊守住領先。7局起，道奇啟動牛棚，由弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）接替登板，投1局無失分。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

8局上，藍鳥一出局時換上第三任投手弗魯哈蒂（Mason Fluharty），大谷翔平掃出二壘安打，終止連17打席無安打的低潮。隨後史密斯被故意保送，弗里曼遭解決後，藍鳥再換多明格斯（Seranthony Domínguez）登板，最終讓道奇留下滿壘殘壘。

佐佐木朗希9局下續投，觸身球保送柯克（Alejandro Kirk），巴傑掃出外野深遠飛球卡在全壘打牆下，形成場地二壘安打，藍鳥提出挑戰維持原判。道奇壓上葛拉斯諾（Tyler Glasnow），面對二、三壘有跑者危機，馬上讓克萊門特（Ernie Clement）擊出內野飛球。希門尼斯（Andrés Giménez）擊出左外野飛球，赫南德茲（Enrique Hernández）接殺後殺往二壘回壘不及的跑者，以再見雙殺守備守住勝利。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）
 

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

【世堅本人認證】看小朋友模仿影片 王世堅驚呼「超像」XDD #萬聖節

