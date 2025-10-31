軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹鎖定中職味全龍王牌投手徐若熙（24歲），列為今年冬季最重要的補強目標。根據日媒報導，軟銀不僅已展開正式調查，更準備以總額約10億日圓（約新台幣2億元）的3年複數年合約，加上激勵條款，全力爭取「龍之子」。

徐若熙以最速158公里的直球搭配指叉球、曲球與滑球著稱，投球動作流暢，日媒直指風格類似樂天金鷲隊的岸孝之。2019年以選秀狀元之姿加盟味全龍，雖然新人年動右肘手術、未上一軍，但自第二年起即展現壓制力，三振能力突出，2023年台灣大賽更奪下系列賽MVP，成為旅外熱門人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

軟銀球團對他關注已久。今年6月，編成最高主管城島健司CBO親赴台灣觀戰，當場見證徐若熙投出9局未滿11次三振、無四壞、2失分（自責0）的好投，隨後高層多次派員密切追蹤。徐若熙於10月29日正式行使海外自由球員（FA）資格，預料將引爆日美多隊爭奪。

大聯盟道奇隊早在球季初便派出球探團長期駐台觀察，對他展現強烈興趣；包括日本火腿、歐力士等NPB強權也在9月底的登板現場派出高層觀戰，與軟銀編成育成本部長永井智浩並列看台，成為罕見的「太平洋聯盟三強同場觀察」畫面，足見徐若熙的潛力受到高度肯定。

本季徐若熙共出賽19場，繳出5勝7敗、防禦率2.05的佳績。軟銀則在陣容編成上具備充分空間，王牌投手莫伊內羅（Livan Moinelo）明年起將不再受限於外籍名額，而有原航平合約期滿、傳出可能重返美職，使球團更有補強先發輪值的迫切性。

日媒指出，軟銀近年在國際爭奪戰中不輸大聯盟，此次也有望領先日美多隊，成為徐若熙「旅外第一站」的最有力競爭者。球團更是提出總額約10億日圓（約新台幣2億元）以上、為期三年的大型合約，並附帶激勵獎金條款，以展現最大誠意。