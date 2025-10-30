運動雲

2025亞洲冬盟11月15日開打　全季套票1380元、11月3日中午開賣

▲▼ 冬季聯盟11/15高雄澄清湖開打 台日韓熱血交戰全季套票1380元享提前入場 台灣隊推假日應援團 。（圖／中職提供）

▲冬季聯盟11/15高雄澄清湖開打 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

冬日棒球熱潮即將再起！2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，今年集結台、日、韓共五支球隊進行對戰，包含季後賽在內共44場賽事，將於高雄澄清湖棒球場與嘉義市立棒球場熱血登場。冬季聯盟賽事平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元，採自由入座；另推出限定全季套票1380元，可觀看所有場次賽事並享提前入場福利。冬盟售票將於11月3日中午12點於 ibon 售票系統全面開賣，邀請全台球迷一同感受冬季棒球的熱血魅力。

本屆共有五支球隊參賽，分別為「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」、「日職聯隊」、「日本社會人隊」及「韓職聯隊」，這是繼2019年後，台、日、韓三國再度齊聚冬季聯盟，韓職聯隊再度參戰，雖因規範僅參加例行賽期間賽事，但仍為賽事增添話題與看點。去年冠軍由日職白隊奪下，日本社會人隊獲亞軍，台灣山林與海洋兩隊則分居三、四名。今年最終四強再度爭奪榮耀，究竟哪支球隊能登頂稱王，令人拭目以待。

冬季聯盟賽事將從11月15日進行至12月7日，午場比賽於12:05開打，晚場則在18:05開賽。開幕日兩場賽事皆於澄清湖棒球場舉行，午場由日本社會人隊交手台灣海洋隊，晚場則由日職聯隊出戰台灣山林隊，並於晚場開賽前舉行開幕儀式，宣告2025亞洲冬季棒球聯盟正式展開！

冬盟例行賽平日免費入場，假日原價300元、預購票270元；四強賽350元、預購票320元，季軍賽和冠軍賽400元、預購票360元。冬盟限定全季套票1380元，除可觀賞全部場次，還享有假日場次提前入場福利，可提前15分鐘進場，套票預售至11月23日晚上23:59止，票券售出不可要求退票，包括因雨取消比賽。台灣隊無論先後攻均使用一壘休息室，冬盟預售票將於11月3日中午12點全面開賣，至比賽前一天早上8:59都能購買，歡迎球迷朋友踴躍購票進場。

無論親臨現場或透過轉播，都能感受冬季棒球的熱力！冬季聯盟賽事將於 DAZN 有線電視、MOD、OTT、公視+ 及 CPBLTV 同步播出，邀請大家一起見證冬日棒球的激情與感動。

此外，冬季聯盟除了賽事精采，也將推出多場主題活動；假日場更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」，為台灣山林隊與台灣海洋隊加油助陣，相關活動內容將陸續公布，敬請球迷朋友密切關注！

▲▼ 冬季聯盟11/15高雄澄清湖開打 台日韓熱血交戰全季套票1380元享提前入場 台灣隊推假日應援團 。（圖／中職提供）

▲台日韓熱血交戰全季套票1380元享提前入場 台灣隊推假日應援團 。（圖／中職提供）

