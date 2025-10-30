黑豹旗／被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」

▲被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」 隊長吳承諭吐真言。（圖／賽會官方提供）



記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗高中棒球賽，高雄楠梓高中在首戰因對手棄賽後，終於在30日於新北中山棒球場迎來真正的實戰；雖然最終0比11不敵羅東高中，5局提前結束比賽，但這支剛成立第2年的球隊，賽後仍以笑容談及此次夢想旅程，隊長吳承諭更說：「能上場就值得珍惜，就是去享受這場比賽。」

楠梓高中原訂首戰在高雄立德球場對戰台中宜寧高中，並為轉播場，但對手臨時棄賽，球員們準備數月卻無法上場，隊長吳承諭當場落淚，經過一天等待，他們終於北上三重，迎來人生中第一場黑豹旗實戰。

比賽開局羅東高中火力兇猛，前兩局就攻下9分奠定勝基，楠梓高中雖努力防守，仍在第3局因守備失誤再失2分，羅東將比分擴大至11比0。

楠梓打線在第4局由魏翔宇、張宸睿接連上壘製造得點圈契機，但可惜跑壘失誤與對方投手穩定壓制，未能攻下分數；五局結束，因分差達10分，比賽依規提前結束。

儘管輸球遭到扣倒，楠梓球員全場精神奕奕，場邊笑聲與加油聲不斷，完成了這場遲來的「初登場」。

回憶首戰的棄賽風波，吳承諭仍感無奈：「第一場在高雄立德，又是轉播場，老師、學務處都幫我們爭取，很多人到現場看，但對方沒來，真的很可惜。」

然而這場終於能上場的比賽，他選擇以微笑收尾：「應該是就享受這場比賽吧，因為自己都最後一年了，也沒有下一次了，就珍惜這每一場比賽的感覺，很高興對方有來跟我們比賽。」

吳承諭出身七賢國中，是科班出身的棒球員，升上楠梓高中後，他與同學發起創隊夢想，但一路走來困難重重，「一年級人不夠，沒能成立；二年級趕上全國12強熱潮，學校終於答應讓我們成立社團，但來不及報黑豹旗，今年終於報上，也抽中資格。」

這支球隊的裝備靠著舊器材與重新添購拼湊，還得一再向學校爭取支持，「讓學校相信我們」成為他們最大的挑戰。

對吳承諭而言，這次黑豹旗是他學生生涯最後的棒球舞台，「可能以後也不一定會打球了，身體也有些傷，但能打就不錯了。」

當被問到這段旅程的總結時，他最後給出最真誠的一句話：「珍惜跟享受吧，不管贏還是輸，就是去享受它。」