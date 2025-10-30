運動雲

>

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

▲▼中職朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職29日公布自由球員名單，共有35名球員獲得資格，其中A級條件選手多達21人。去年透過FA制度網羅朱育賢與陳子豪的味全龍隊，今年對於是否再投入市場，領隊丁仲緯表示，將進行整體評估。

味全龍在本季開打前積極補強，從自由球員市場簽下兩位強打者加入球隊，成為重要的新戰力。朱育賢以4年總值含激勵獎金4800萬元加盟；陳子豪則簽下10年、總值逾1.3億元的長約，保障平均月薪破百萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中職本季賽事結束後，於29日先行公布符合資格名單，球員可在公告後7個工作日內決定是否行使權利。丁仲緯表示，看到名單後的感想是：「大家都很好，都有興趣，會做整體評估。不論結果如何，FA制度的運作，對聯盟整體環境都是正面的事。」實際行使自由球員權利的最終名單，將於11月7日截止後確認。

至於徐若熙申請海外FA一事，丁仲緯強調味全龍對球員發展一向抱持開放心態。他表示：「旅外一直是若熙的目標，味全也致力於打造能讓選手持續成長的環境。若熙為此付出了努力，才有如今的成果，我們樂觀其成，也祝福他能順利實現夢想。」

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職自由球員味全龍FA朱育賢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

大谷翔平「超人也有凡人時刻」　美媒：他不是每天都能拯救世界

大谷翔平「超人也有凡人時刻」　美媒：他不是每天都能拯救世界

球員票選獎出爐！羅利包辦2項　大谷翔平無緣連莊

球員票選獎出爐！羅利包辦2項　大谷翔平無緣連莊

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門新聞

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

2「隨時待命！」大谷願為道奇中繼出戰

3日媒爆西武獅鎖定林安可！

4大谷狂被敬遠連外媒都怒！羅伯斯苦笑

5TPBL職籃烏龍　張宗憲驅逐出場沒發現

最新新聞

1羅齊爾涉賭薪資遭凍結！球員工會抗議

2藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

3羅伯斯暗示大谷有望G6、G7再登板！

4道奇拆開大谷、貝茲求變　春天哥待命

5MLB贊助破20億美元　大谷效應發威

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366