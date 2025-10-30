補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職29日公布自由球員名單，共有35名球員獲得資格，其中A級條件選手多達21人。去年透過FA制度網羅朱育賢與陳子豪的味全龍隊，今年對於是否再投入市場，領隊丁仲緯表示，將進行整體評估。

味全龍在本季開打前積極補強，從自由球員市場簽下兩位強打者加入球隊，成為重要的新戰力。朱育賢以4年總值含激勵獎金4800萬元加盟；陳子豪則簽下10年、總值逾1.3億元的長約，保障平均月薪破百萬。

中職本季賽事結束後，於29日先行公布符合資格名單，球員可在公告後7個工作日內決定是否行使權利。丁仲緯表示，看到名單後的感想是：「大家都很好，都有興趣，會做整體評估。不論結果如何，FA制度的運作，對聯盟整體環境都是正面的事。」實際行使自由球員權利的最終名單，將於11月7日截止後確認。

至於徐若熙申請海外FA一事，丁仲緯強調味全龍對球員發展一向抱持開放心態。他表示：「旅外一直是若熙的目標，味全也致力於打造能讓選手持續成長的環境。若熙為此付出了努力，才有如今的成果，我們樂觀其成，也祝福他能順利實現夢想。」

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）