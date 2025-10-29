林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」





▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

隨著2025年台灣大賽落幕，中職自由球員（FA）市場即將開市，除了本土FA資格名單將於今日公告外，海外FA也受到矚目。味全龍「龍之子」徐若熙將宣告旅外FA之外，統一獅強打林安可同樣備受關注，據了解，已有日職球團對他展現濃厚興趣，旅外聲勢持續升高。

林安可的長打能力在去年12強吸引日職球團目光，當時他面對日本武士隊橫山陸人，逮中153公里速球，轟出右外野看台。這發超大號全壘打，在日本球界留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，最早對林安可提出身份照會是養樂多。由於球隊看板球星村上宗隆有意挑戰大岩虻，養樂多正在物色補強戰力，將林安可視為潛在人選，不過停留在觀望階段。真正積極展開接觸的則是其他日職球團，另有洋聯球隊已與統一獅展開洽談。

林安可本季出賽90場，繳出打擊率.318、23轟、73分打點的亮眼成績，長打火力驚人。他本人今年受訪也曾表態有意挑戰海外職棒，預料今日公告FA資格名單後，會宣告行使旅外FA資格。

值得一提的是，統一獅去年成功輸出古林睿煬前往日本北海道火腿隊。他與球團簽下3年合約，首年年薪6000萬日圓，3年總額約170萬美元（約新台幣5482萬元）。

獅隊對於球員挑戰更高層級一向抱持開放態度。在這樣的成功案例下，外界普遍認為統一對林安可旅外也將「樂見其成」。領隊蘇泰安昨受訪僅表示，球團已與林安可談過旅外的想法，但目前仍處於溝通階段，細節暫不對外說明。