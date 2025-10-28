運動雲

>

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

▲▼T1聯盟新北中信特攻與臺北台新戰神共同主辦「攻戰大巨蛋」雙北反毒籃球賽，中信特攻總經理劉志威。（圖／記者李毓康攝）

▲劉志威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟在中華職棒總冠軍賽以1勝4敗不敵樂天桃猿，挑戰二連霸失利，兄弟領隊劉志威賽後代表球團出面受訪，首先表達對對手的祝賀，也談及團隊在漫長球季中的努力與未來方向。

劉志威表示，「首先當然是很恭喜樂天。辜董事長（辜仲諒）特別請我代表向樂天致意。佩服他們在賽季後半段放手一搏，以很好的團隊表現拿下今年總冠軍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也轉述董事長向球員的勉勵，「這是一整年的賽季，大家都盡了全力，球賽本來就有輸有贏。但整個團隊展現出的韌性，董事長也給予肯定與鼓勵。」

他進一步指出，今年球季對球隊而言相當艱辛，「從球季一開始就有各種情況，但我們努力維持團隊穩定。總冠軍賽是短期決戰，最後比的就是誰能拿出最好的內容。樂天在這一點上表現得相當好。我們會在來年努力，把今年沒做到的任務好好檢討、進步，希望明年帶給球迷與公司更好的內容與表現。」

談到總教練平野惠一的執教表現，劉領隊直言，球團肯定他長期規劃的眼光，「平野一直將球隊中長期發展放在很前面的順位，這點我們絕對支持。維持球隊在前段班並不容易，他也把很多棒球觀念帶給教練和球員。」

他指出，接下來團隊也會持續努力，讓教練的理念更能在球場上具體執行，「我們考慮的不只是總冠軍，而是整體台灣棒球的進步。」

至於明年是否仍由平野執掌兵符，他回應，「我們才剛剛打完，不適合在這個時間點說太多。但團隊想持續進步的心態不會改變。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【閃兵團驚見大咖富公子】宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366