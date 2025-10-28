兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

▲劉志威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟在中華職棒總冠軍賽以1勝4敗不敵樂天桃猿，挑戰二連霸失利，兄弟領隊劉志威賽後代表球團出面受訪，首先表達對對手的祝賀，也談及團隊在漫長球季中的努力與未來方向。

劉志威表示，「首先當然是很恭喜樂天。辜董事長（辜仲諒）特別請我代表向樂天致意。佩服他們在賽季後半段放手一搏，以很好的團隊表現拿下今年總冠軍。」

他也轉述董事長向球員的勉勵，「這是一整年的賽季，大家都盡了全力，球賽本來就有輸有贏。但整個團隊展現出的韌性，董事長也給予肯定與鼓勵。」

他進一步指出，今年球季對球隊而言相當艱辛，「從球季一開始就有各種情況，但我們努力維持團隊穩定。總冠軍賽是短期決戰，最後比的就是誰能拿出最好的內容。樂天在這一點上表現得相當好。我們會在來年努力，把今年沒做到的任務好好檢討、進步，希望明年帶給球迷與公司更好的內容與表現。」

談到總教練平野惠一的執教表現，劉領隊直言，球團肯定他長期規劃的眼光，「平野一直將球隊中長期發展放在很前面的順位，這點我們絕對支持。維持球隊在前段班並不容易，他也把很多棒球觀念帶給教練和球員。」

他指出，接下來團隊也會持續努力，讓教練的理念更能在球場上具體執行，「我們考慮的不只是總冠軍，而是整體台灣棒球的進步。」

至於明年是否仍由平野執掌兵符，他回應，「我們才剛剛打完，不適合在這個時間點說太多。但團隊想持續進步的心態不會改變。」