威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

▲2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿洋投威能帝在中華職棒總冠軍賽奪下系列賽MVP，封王夜現場氣氛沸騰。當主持人問他「明年還要不要留在 樂天桃猿」時，全場瞬間陷入瘋狂。威能帝先是大笑回應「I don’t know」，副領隊礒江厚綺立刻嗨喊：「一定要的！來來來，誰可以印合約書，趕快拿過來！」讓球迷歡聲雷動，高喊「續約！續約！」

回顧從2023年加盟至今的心路歷程，威能帝感性地說，「謝謝大家進場支持我們。2023年我們沒做到，但現在我們是冠軍了！」

被問到為何能從12強一路強到總冠軍戰，他笑回，「這是上帝的祝福，我只是盡全力做到最好，也很開心能和這支球隊一起。」

主持人追問：「明年還要不要留在樂天桃猿？」全場立刻沸騰。威能帝先是大笑，隨後直言，「I don’t know, I don’t know.（我不知道哈哈哈！」」

主持人立刻將麥克風轉向副領隊礒江厚綺，他嗨喊，「一定要的！來來來，誰可以印合約書，趕快拿過來！」現場球迷歡聲雷動，高喊「續約！續約！」

翻譯也分享了一段小插曲，「其實今天賽前，他就跟我說，如果球隊有需要，他願意再上場！」全場再度爆出「威能帝！威能帝！」英雄式呼喊。

這位洋投連兩年扛下先發重任，今年更以壓制力率隊封王，拿下系列賽MVP，也用真誠與拚勁贏得球迷與球團的心。續約話題，就在封王夜被炒熱到最高點。