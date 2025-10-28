史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，成晉、馬傑森、林立向球迷揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在中華職棒總冠軍賽奪下接手後首冠，游擊手馬傑森順利趕在明天入伍「開開心心去當兵」。他在賽後也對球迷大聲承諾，「我明年會打出生涯首轟！」

受到天候影響，系列戰延後4天，讓原本役期時間「避開賽事」的他，剛好遇上G5成為入伍前最後一戰，成為史上首見封王隔天入伍的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬傑森賽前就說，「本來以為28號根本不會打到這邊，沒想到延到最後一天。今天又有機會（封王），希望球隊可以順利拿下冠軍，讓我開開心心去當兵。」

收到兵單後，馬傑森曾詢問是否能申請延後，但因時間太趕，只能依規定報到。「這是國家的政策，也是我們的義務，單子下來就要準時報到，遵守法規。」

他預計28日清晨7、8點出發前往花蓮北埔報到，役期四個月，明年2月歸隊，「冬天當兵天氣不會太熱，算是幸運。」

問他是否擔心錯過總冠軍賽，馬傑森堅定說，「不會，我始終相信他們。球隊從淘汰賽開始，就一直展現出很不可思議的表現，所以我一直都相信他們。」

他坦言，賽前既緊張又興奮，「教練團有特別說，希望大家可以讓我開開心心地去當兵，我覺得學長們也都有做到。」

在G5延長賽11局上，林泓育敲出致勝2分砲，他正好是下一棒，「他打出去的時候我就覺得『哇！有了！』壓力整個都釋放了，真的太厲害！」

賽後主持人與球迷起鬨幫他「剃頭」，全場隨後高喊「首轟！首轟！」，他也爽快答應，「我明年會打出生涯首轟！」