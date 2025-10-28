運動雲

>

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，成晉、馬傑森、林立向球迷揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，成晉、馬傑森、林立向球迷揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在中華職棒總冠軍賽奪下接手後首冠，游擊手馬傑森順利趕在明天入伍「開開心心去當兵」。他在賽後也對球迷大聲承諾，「我明年會打出生涯首轟！」

受到天候影響，系列戰延後4天，讓原本役期時間「避開賽事」的他，剛好遇上G5成為入伍前最後一戰，成為史上首見封王隔天入伍的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬傑森賽前就說，「本來以為28號根本不會打到這邊，沒想到延到最後一天。今天又有機會（封王），希望球隊可以順利拿下冠軍，讓我開開心心去當兵。」

收到兵單後，馬傑森曾詢問是否能申請延後，但因時間太趕，只能依規定報到。「這是國家的政策，也是我們的義務，單子下來就要準時報到，遵守法規。」

他預計28日清晨7、8點出發前往花蓮北埔報到，役期四個月，明年2月歸隊，「冬天當兵天氣不會太熱，算是幸運。」

問他是否擔心錯過總冠軍賽，馬傑森堅定說，「不會，我始終相信他們。球隊從淘汰賽開始，就一直展現出很不可思議的表現，所以我一直都相信他們。」

他坦言，賽前既緊張又興奮，「教練團有特別說，希望大家可以讓我開開心心地去當兵，我覺得學長們也都有做到。」
在G5延長賽11局上，林泓育敲出致勝2分砲，他正好是下一棒，「他打出去的時候我就覺得『哇！有了！』壓力整個都釋放了，真的太厲害！」

賽後主持人與球迷起鬨幫他「剃頭」，全場隨後高喊「首轟！首轟！」，他也爽快答應，「我明年會打出生涯首轟！」

關鍵字： 中職樂天桃猿總冠軍賽馬傑森棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【泰格與雪兒】桃園棒球

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366