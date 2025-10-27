運動雲

>

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在台灣大賽G5擊敗中信兄弟，拿下隊史首座中華職棒總冠軍。總教練古久保健二賽後難掩激動情緒，直呼「就像夢一樣！」他也與球員一同享受香檳浴慶祝時刻，而在場邊，兄弟總教練平野惠一特地上前與他握手相擁，畫面令人動容。

▲平野惠一向古久保健二致意。（圖／截自CPBL TV）

▲平野惠一向古久保健二致意。（圖／截自CPBL TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

古久保賽後受訪表示：「真的，就像夢一樣。這是一場激烈的打擊戰，我們一度落後3分，當時氣氛相當凝重，但球員們沒有放棄，很快追回比數。小胖（林泓育）那支兩分砲成為勝負關鍵，真的很感謝每一位選手展現出的執念與拼勁，把比賽黏住，一路拚到最後。」

回顧球隊從第二輪挑戰賽一路逆襲、最終登頂，古久保認為關鍵在於全隊的堅持與努力，「我們從開季四連敗開始，一步步打回來。上半季回到五成勝率，最後拿到全年第三名晉級季後賽。其實沒有哪一場是特別關鍵，是每一位球員的努力讓我們走到今天，沒有他們，就沒有這個結果。」

這是古久保個人第三度打進總冠軍戰，但卻是他在台灣首度奪冠。他感性地說：「這不只是我的榮耀，而是所有參與球隊的人共同完成的成果。我要感謝球團、行政、贊助商，還有今天在洲際球場應援的所有球迷，真的非常感謝。」

被問到球隊能多次在一分差與逆轉戰中取勝的關鍵，古久保毫不猶豫地歸功於投手群，「從先發到牛棚，大家整季表現都非常穩定。尤其是中繼與後援，在關鍵時刻守住比賽，讓我們更有韌性，也能在逆境中贏下每一場勝利。」

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二與全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二與全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二與全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 桃猿中職冠軍古久保健二平野惠一林泓育影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366