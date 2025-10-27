古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在台灣大賽G5擊敗中信兄弟，拿下隊史首座中華職棒總冠軍。總教練古久保健二賽後難掩激動情緒，直呼「就像夢一樣！」他也與球員一同享受香檳浴慶祝時刻，而在場邊，兄弟總教練平野惠一特地上前與他握手相擁，畫面令人動容。

▲平野惠一向古久保健二致意。（圖／截自CPBL TV）

古久保賽後受訪表示：「真的，就像夢一樣。這是一場激烈的打擊戰，我們一度落後3分，當時氣氛相當凝重，但球員們沒有放棄，很快追回比數。小胖（林泓育）那支兩分砲成為勝負關鍵，真的很感謝每一位選手展現出的執念與拼勁，把比賽黏住，一路拚到最後。」

回顧球隊從第二輪挑戰賽一路逆襲、最終登頂，古久保認為關鍵在於全隊的堅持與努力，「我們從開季四連敗開始，一步步打回來。上半季回到五成勝率，最後拿到全年第三名晉級季後賽。其實沒有哪一場是特別關鍵，是每一位球員的努力讓我們走到今天，沒有他們，就沒有這個結果。」

這是古久保個人第三度打進總冠軍戰，但卻是他在台灣首度奪冠。他感性地說：「這不只是我的榮耀，而是所有參與球隊的人共同完成的成果。我要感謝球團、行政、贊助商，還有今天在洲際球場應援的所有球迷，真的非常感謝。」

被問到球隊能多次在一分差與逆轉戰中取勝的關鍵，古久保毫不猶豫地歸功於投手群，「從先發到牛棚，大家整季表現都非常穩定。尤其是中繼與後援，在關鍵時刻守住比賽，讓我們更有韌性，也能在逆境中贏下每一場勝利。」

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二與全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）