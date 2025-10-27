運動雲

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿奪下隊史首座 中華職棒總冠軍賽冠軍，首席教練曾豪駒落下男兒淚，這不只是球隊的榮耀，也是他個人執教生涯的重要里程碑。

▲曾豪駒 。（圖／CPBL.TV）

▲曾豪駒 。（圖／CPBL.TV）

曾豪駒2023年接掌樂天兵符，卻在台灣大賽失利，今年他與總教練古久保健二攜手合作，終於在這一夜登上王座。賽後，他忍不住落下男兒淚，「很感動，對於這一段真的很感動。大家努力了很久，之前不斷失敗，今年終於挑戰成功。」

他強調，這一座冠軍來自所有人的努力與信任，「要感謝每一位球員，大家不斷努力讓自己變好，最後得到這個結果。也感謝公司和總教練的信任，大家一起完成這一步。」

回想2023年，曾豪駒坦言，「那次真的很可惜，這次終於成功了。人就是要從不斷的失敗中學習，慢慢學習怎麼成功，這就是最感動的一場比賽，也是球迷最想看到的畫面。」

這次樂天從挑戰賽背水一戰擊敗統一7-ELEVEn獅，再於總冠軍戰擊退年度第一的中信兄弟，完成逆襲封王，成為「下剋上」成功的球隊。

談到關鍵，曾豪駒說，「我覺得是『凝聚力』。不管是統一或兄弟，都是很好的對手。要走到最後一步，必須要全隊團結。我們一整季遇到很多事情，但大家一起克服，把專注力放在球場上。外面的事情我們無法決定，我們能做的就是把自己的本分做到最好。」曾豪駒最後感動地說，「謝謝，真的很謝謝大家。」

