牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿完成隊史首座 中華職棒總冠軍賽 冠軍，領隊牧野幸輝在封王之夜情緒激動，第一時間向球迷表達感謝。他說：「這座冠軍不只是屬於球隊，更是所有支持我們的球迷一起拿下的。我們經歷了不容易的時間，最想說的一句話，就是『謝謝等我們』。」

牧野上任領隊的第一個球季，就親眼見證球隊從外界不被看好、從挑戰賽一路打進總冠軍戰，最終高舉金盃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

樂天自接手桃猿後歷經多年耕耘，牧野也感性地回應這段旅程的意義。他說：「我們自己、球員都經歷過辛苦的時刻，但最重要的是球迷。我想對大家說，真的讓你們久等了。」他特別感謝「10號隊友」多年來不離不棄的支持，「今天終於能夠用一座冠軍回報他們。」

談到球隊的特質與克服一路不被看好的關鍵，牧野認為是「團結」與「互相成就」。他強調，「這支球隊最大的特色，就是學長帶學弟，不管是教練、選手、學長或學弟，大家都能互相激勵、互相提升。這是一個讓彼此變得更強的環境。」

他也特別提到球員在幕後的努力，「他們每天都很扎實地練習，把原本不擅長的地方變成自己的優勢，這是選手、教練團、總教練一起努力的成果。」

從挑戰賽一路走來，牧野場場親臨，不只在球場邊，也選擇與球迷站在一起，穿上黑衣，在觀眾席揮旗吶喊，融入應援團氣氛。他說，這樣的支持不只是身為領隊的責任，更是一種信念，「球迷和球隊，是一起走到這裡的。」

被問到奪冠後是否會實現球員「再烤一次肉」的心願時，牧野笑著說，「當然會，我們早就準備好了！」可以和球隊報帳嗎？他也笑回，「當然，我們是有準備的！」