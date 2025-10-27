運動雲

>

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿完成隊史首座 中華職棒總冠軍賽 冠軍，領隊牧野幸輝在封王之夜情緒激動，第一時間向球迷表達感謝。他說：「這座冠軍不只是屬於球隊，更是所有支持我們的球迷一起拿下的。我們經歷了不容易的時間，最想說的一句話，就是『謝謝等我們』。」

牧野上任領隊的第一個球季，就親眼見證球隊從外界不被看好、從挑戰賽一路打進總冠軍戰，最終高舉金盃。

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

樂天自接手桃猿後歷經多年耕耘，牧野也感性地回應這段旅程的意義。他說：「我們自己、球員都經歷過辛苦的時刻，但最重要的是球迷。我想對大家說，真的讓你們久等了。」他特別感謝「10號隊友」多年來不離不棄的支持，「今天終於能夠用一座冠軍回報他們。」

談到球隊的特質與克服一路不被看好的關鍵，牧野認為是「團結」與「互相成就」。他強調，「這支球隊最大的特色，就是學長帶學弟，不管是教練、選手、學長或學弟，大家都能互相激勵、互相提升。這是一個讓彼此變得更強的環境。」

他也特別提到球員在幕後的努力，「他們每天都很扎實地練習，把原本不擅長的地方變成自己的優勢，這是選手、教練團、總教練一起努力的成果。」

從挑戰賽一路走來，牧野場場親臨，不只在球場邊，也選擇與球迷站在一起，穿上黑衣，在觀眾席揮旗吶喊，融入應援團氣氛。他說，這樣的支持不只是身為領隊的責任，更是一種信念，「球迷和球隊，是一起走到這裡的。」

被問到奪冠後是否會實現球員「再烤一次肉」的心願時，牧野笑著說，「當然會，我們早就準備好了！」可以和球隊報帳嗎？他也笑回，「當然，我們是有準備的！」

關鍵字： 中職樂天桃猿冠軍牧野幸輝球迷影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366