兄弟背水一戰！周思齊發冠軍祭品文　每勝一場捐10萬挺基層棒球

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在台灣大賽第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列戰陷入1勝3敗的絕境，退役大學長周思齊在27日賽前於社群平台發出「冠軍祭品文」，以信念為題為球隊打氣，並承諾每贏一場將個人捐出10萬元給「球芽」棒球培育計畫。

周思齊在貼文開頭寫下：「一勝三敗，大家都說這樣很難，但我們都知道——難的時候，才是信念開始的時候。」他回顧球隊整季走來的過程，「這一整季，大家一起笑過、哭過、吶喊過，從開幕戰到現在，我們看見的不只是比分，是大家拼到最後一球、流著汗還在咬牙的樣子。」

在「祭品文」部分，周思齊宣布：「從這一刻開始，直到奪下，每贏一場我個人捐出10萬元給『球芽』培育基層。因為我相信，勝利不是只有場上的榮耀，更是信念能長成希望的證明。每一次逆轉，都要讓更多孩子能穿上球衣、拿起手套，去追他們自己的夢。」

他最後以一句話鼓舞球迷與球隊：「我們不是因為贏才支持，是因為相信，才會一起贏到最後。不管落後多少分，不管外面怎麼說，我們都不能退縮。這不只是比賽，這是屬於我們、屬於棒球、屬於信念的戰鬥！」

台灣大賽前4戰，兄弟以1勝3敗落後，接下來將移師台中洲際棒球場進行第5戰，推出洋投李博登先發，力拚延長戰線；桃猿則派出魔神樂應戰，力求一舉封王。周思齊的貼文不僅點燃球隊士氣，也成為黃衫軍球迷信念的象徵。