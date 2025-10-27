運動雲

>

兄弟背水一戰！周思齊發冠軍祭品文　每勝一場捐10萬挺基層棒球

▲▼周思齊出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在台灣大賽第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列戰陷入1勝3敗的絕境，退役大學長周思齊在27日賽前於社群平台發出「冠軍祭品文」，以信念為題為球隊打氣，並承諾每贏一場將個人捐出10萬元給「球芽」棒球培育計畫。

周思齊在貼文開頭寫下：「一勝三敗，大家都說這樣很難，但我們都知道——難的時候，才是信念開始的時候。」他回顧球隊整季走來的過程，「這一整季，大家一起笑過、哭過、吶喊過，從開幕戰到現在，我們看見的不只是比分，是大家拼到最後一球、流著汗還在咬牙的樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「祭品文」部分，周思齊宣布：「從這一刻開始，直到奪下，每贏一場我個人捐出10萬元給『球芽』培育基層。因為我相信，勝利不是只有場上的榮耀，更是信念能長成希望的證明。每一次逆轉，都要讓更多孩子能穿上球衣、拿起手套，去追他們自己的夢。」

他最後以一句話鼓舞球迷與球隊：「我們不是因為贏才支持，是因為相信，才會一起贏到最後。不管落後多少分，不管外面怎麼說，我們都不能退縮。這不只是比賽，這是屬於我們、屬於棒球、屬於信念的戰鬥！」

台灣大賽前4戰，兄弟以1勝3敗落後，接下來將移師台中洲際棒球場進行第5戰，推出洋投李博登先發，力拚延長戰線；桃猿則派出魔神樂應戰，力求一舉封王。周思齊的貼文不僅點燃球隊士氣，也成為黃衫軍球迷信念的象徵。

關鍵字： 中信兄弟周思齊台灣大賽棒球捐款

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

4洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題

5藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

最新新聞

1砍38分大三元　球三弟喊贏球才有意義

2中信兄弟G5打線出爐！

3藍鳥強打小葛雷諾：大谷總想逗我笑

4Kobe之後第一人　狀元弗拉格寫神紀錄

5大谷翔平盛讚山本「令人驕傲」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366