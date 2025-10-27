運動雲

>

時刻關注大谷翔平的比賽？　藍鳥教頭微笑：太睏我會去睡覺

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平預定第4戰二刀流登板，全場焦點再度聚焦於他。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽G3開打前夕，多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在記者會上被問到一個關於洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平的「奇特」問題，他以幽默的方式作出回應，讓全場笑成一片。

當時有記者問他，「如果你在家裡或球隊休息室時，電視正播道奇比賽，你會特別注意大谷打擊或投球的畫面嗎？」施奈德聽完笑著回應，「如果我那時還醒著的話啦！畢竟西岸比我們慢3個小時。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他補充說，「我平常都會看比賽，但有時太累、太睏了，就算知道下一個半局他要上場打擊，我還是會選擇去睡覺。」逗趣發言引來現場記者一陣笑聲。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

施奈德也談到前一日第2戰的結果，藍鳥被道奇王牌山本由伸壓制，全場僅敲出4支安打、攻下1分，遭完投封鎖。他稱讚對手，「那是由一位非常優秀的投手所投出的非常精彩的一場比賽。我們球隊的打線表現一直都很穩定，但這種情況有時候就是會發生，昨天的他（山本）狀態極佳。」

施奈德強調，藍鳥現在要做的就是迅速調整，「要每一晚都對抗（道奇這樣的）先發投手群，是項相當艱鉅的任務。我們只能儘快調整心態，專注迎接明天的比賽。」

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥大谷翔平施奈德山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

【偷載豬被抓包】黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

4睽違4291天奪冠！曾雅妮落淚道感謝

5G5兄弟推李博登背水一戰　

最新新聞

1時刻關注大谷？藍鳥教頭幽默回應

2藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

441歲薛茲爾即將再登世界大賽先發舞台

5道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366