時刻關注大谷翔平的比賽？　藍鳥教頭微笑：太睏我會去睡覺

▲大谷翔平預定第4戰二刀流登板，全場焦點再度聚焦於他。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽G3開打前夕，多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在記者會上被問到一個關於洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平的「奇特」問題，他以幽默的方式作出回應，讓全場笑成一片。

當時有記者問他，「如果你在家裡或球隊休息室時，電視正播道奇比賽，你會特別注意大谷打擊或投球的畫面嗎？」施奈德聽完笑著回應，「如果我那時還醒著的話啦！畢竟西岸比我們慢3個小時。」

他補充說，「我平常都會看比賽，但有時太累、太睏了，就算知道下一個半局他要上場打擊，我還是會選擇去睡覺。」逗趣發言引來現場記者一陣笑聲。

施奈德也談到前一日第2戰的結果，藍鳥被道奇王牌山本由伸壓制，全場僅敲出4支安打、攻下1分，遭完投封鎖。他稱讚對手，「那是由一位非常優秀的投手所投出的非常精彩的一場比賽。我們球隊的打線表現一直都很穩定，但這種情況有時候就是會發生，昨天的他（山本）狀態極佳。」

施奈德強調，藍鳥現在要做的就是迅速調整，「要每一晚都對抗（道奇這樣的）先發投手群，是項相當艱鉅的任務。我們只能儘快調整心態，專注迎接明天的比賽。」