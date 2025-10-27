藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

▲藍鳥內野手希梅內斯點名大谷是「最大挑戰」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽第3戰明（28）日將移師洛杉磯道奇主場舉行，雙方目前各取1勝，多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）強調，系列賽每一場都是「獨立的短期決戰」，如何儘早「擊退」對方的先發投手將是致勝關鍵。藍鳥內野手希梅內斯（Andres Gimenez）也坦言，第4戰面對大谷翔平會是「極艱鉅的挑戰」。

藍鳥首戰火力全開，靠著後段3發全壘打猛攻11分大勝，但第2戰遭道奇王牌山本由伸壓制，只得1分還被完投。施奈德在G3賽前受訪時說，「那真是一位出色投手投出來的出色比賽。在那之前，我們的打線一直很穩定。這種情況有時就是會發生。」他強調球隊將保持節奏，「接下來的每一位先發投手都非常強大，每一晚都會是硬仗。」

▲大谷翔平預定第4戰二刀流登板。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥將在第3戰面對葛拉斯諾（Tyler Glasnow），第4戰則要挑戰「二刀流巨星」大谷翔平。希梅內斯直言，與大谷對戰將是一個非常大的挑戰，「他能投出時速100英里的速球，還擁有非常出色的滑球與指叉球。」他補充，目前團隊先聚焦在對付葛拉斯諾，「我們會瞄準他的速球，專注等待他的直球出手。」

對藍鳥來說，如何儘早讓道奇的強力先發退場是取勝關鍵。施奈德表示，「重點是要盡可能多看到對方的牛棚投手，讓球員熟悉他們的球路，並消耗他們的體力，能投多局的投手會變得非常重要。尤其面對道奇這樣的球隊，要贏球就得設法盡早讓他們的先發退場，把比賽拖進牛棚。」