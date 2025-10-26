PLG開幕戰！領航猿得分破百擊潰勇士　盧峻翔喊話「再來一橘」

▲領航猿開幕戰擊潰勇士，「夜王」盧峻翔向球迷喊話。（圖／PLG提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 2025-26賽季正式開打，衛冕軍桃園璞園領航猿今（26）日在桃園巨蛋迎來主場開幕戰，全隊5人得分上雙、送出多達25次助攻，以112比96擊敗台北富邦勇士，順利拿下本季首勝，也展現強大團隊戰力。

新加盟洋將米爾納（Setric Millner Jr.）與「夜王」盧峻翔一開賽就打出漂亮連線，領航猿在團隊配合下打出氣勢，在開賽前5分鐘轟出20比8攻勢。勇士雖在古德溫（Archie Goodwin）單節9分帶領下縮小差距，首節結束僅落後3分。

第2節領航猿攻勢再起，米爾納與白曜誠接連挺身而出，兩人聯手攻下23分，單節團隊火力全開灌進38分，上半場打完即以66比46領先20分。

易籃後雙方互有攻勢，領航猿憑藉盧峻翔第3節單節10分持續維持領先優勢，最終在米爾納27分、盧峻翔22分、伯朗15分火力支撐下，以112比96力克勇士，收下桃園主場的開門紅。

賽後總教練卡米諾斯指出，球隊從開局就打出高專注度，「我們知道該如何攻擊對方的防守，這讓我們在禁區拿到很多分數。第二節我們修正了防守，也因此創造出很多快攻得分並拉開比數。」

下半場對手果然做出調整，祭出Box&1防守，對此卡總說，「在破解防守方面，我們比起上個賽季有進步，只不過可能因為分數拉開以後，比較沒有那麼專注，不過我們都還是有保有10分的差距，並且很開心可以拿下首勝。」

「夜王」盧峻翔則向球迷喊話，「感謝球迷的支持，比賽當中還是有很多起伏要去修正，包含自己也發生很多不必要的失誤，最後還是想要跟球迷說『再來一橘』，就是我們球隊今年的目標。」