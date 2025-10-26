運動雲

軟銀10比1大勝阪神日本大賽扳平戰局　周東佑京狂掃5安刷新紀錄

▲軟銀山川穗高與周東佑京。（圖／截自福岡軟銀鷹X）

▲軟銀山川穗高與周東佑京。（圖／截自福岡軟銀鷹X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本系列賽第2戰26日於福岡巨蛋登場，福岡軟銀鷹火力全開，前兩局就灌進9分，以10比1痛擊阪神虎，將系列賽扳成1比1平手。此役山川穗高單場2安打貢獻5打點、周東佑京則以單場5安打，締造日本系列賽單場最多安打紀錄，雙星閃耀全場。

軟銀雖在首局被阪神先馳得點，但立刻於1局下展開猛烈反擊。兩出局一、二壘有人時，栗原陵矢敲出右外野安打追平比分，隨後山川穗高轟出直擊右外野全壘牆的兩分二壘安打，一棒逆轉戰局。

進入第二局，軟銀打線再度全面爆發，單局9人上場、狂灌6分。山川面對阪神左投岩貞祐太時，一棒掃出右外野三分砲，單場豪取5打點。他賽後笑說：「我帶著很好的感覺進入打席，完全掌握住那顆滑球，能在這樣的情勢下打出全壘打真的太棒了。」

另一位功臣周東佑京火力全開，全場5支安打締造日本系列賽新紀錄。首局首打席他率先敲出右外野安打替球隊開路，第二局又擊出左中外野三壘安打送回1分。隨後第三局、第五局接連敲出中外野安打，追平紀錄後，第七局再補上左線邊二壘安打，完成單場5安壯舉。

當場內廣播宣布他締造新紀錄時，全場福岡PayPay巨蛋沸騰，球迷全體起立鼓掌，掌聲與歡呼震耳欲聾。周東開心表示：「從沒想過能在日本系列賽這麼長的歷史裡，用打擊留下名字，真的非常開心。」他也笑說：「前一場有原（航平）投得很好，但我沒能幫上忙，所以今天就想著一定要打出成果。」

先發投手上澤直之表現穩健，主投6局被5支安打僅失1分，幫助球隊穩住戰局。他謙虛表示：「多虧打線早早給予火力支援，讓我能專注投球並以最少失分撐下來。」

軟銀全場掃出14支安打，火力全面開花，最終以10比1大勝阪神，成功扳平戰局。日本系列賽第3戰將於28日移師甲子園球場舉行，雙方戰成1比1平手，系列賽正式進入白熱化階段。

