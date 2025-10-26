高錦瑋迎生涯例行賽1000分里程碑！ 雲豹狂勝特攻24分開季2連勝

▲台啤永豐雲豹開季2連勝，當家球星高錦瑋迎例行賽千分里程碑。（圖／雲豹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（26）日於客場與新北中信特攻交手，靠著米勒（Malcolm Miller）、克羅馬（Lasan Kromah）、高錦瑋三人合力攻下67分，且團隊在防守端迫使對手發生25次失誤，終場以104比80獲勝，終結特攻3連勝，雲豹也奪開季2連勝。



雲豹開局進攻大爆發，米勒、克羅馬、高錦瑋三人第一節聯手攻下27分，助球隊首節海灌38分，建立15分的領先優勢，防守端團隊也有效加壓，半場成功製造對方13次失誤，易籃後團隊保持穩定攻守節奏，第三節只讓對手攻下9分，末節一度最多領先27分，最終就以24分差擊退特攻。





「小高」高錦瑋於2023年加入雲豹後就成為球隊得分主力，前兩季共出賽63場例行賽就累積986分，上周賽季首戰攻下8分後，賽前生涯得分累積達994分，此戰首節剛進行近6分鐘，他就靠著罰球拿下生涯例行賽第1000分，且全場共攻下21分、3助攻3籃板。

賽後他提到自己熱身賽對特攻表現不理想，回去後看影片做檢討，今天有修正缺失，這場比賽是靠大家一起贏下來的，對於完成生涯千分里程碑，他說：「這對我來說是一次很大的肯定，期許自己能夠堅持下去，成為一位更好的球員！」





順利拿下開季2連勝，總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「這是一場很大的勝利，因為中信是目前聯盟攻守都很穩定的球隊，但我們球隊今天所展現的氣氛跟態度比對手更好，我要給予球員們很大的肯定，若團隊能保持這樣的能量，未來我們將會更強大！」



對於球隊今年較多新成員加入以及目前的磨合狀況，羅德爾則認為：「我們的球員都很年輕很有動力，大家都認真地投入在籃球上，所以培養出很好的化學效應，再來我們第四洋將迪雅洛（Cheick Diallo）也還沒出賽，相信他之後上場可以帶給球隊更多幫助，團隊目前的攻防策略也都很明確，接下來就是一步步從實戰中做調整與修正。」



克羅馬出賽32分鐘，繳出全場最高25分、9籃板、4助攻、4抄截，米勒則攻下21分、10籃板、4助攻。