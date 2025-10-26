運動雲

>

高錦瑋迎生涯例行賽1000分里程碑！ 雲豹狂勝特攻24分開季2連勝

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹開季2連勝，當家球星高錦瑋迎例行賽千分里程碑。（圖／雲豹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（26）日於客場與新北中信特攻交手，靠著米勒（Malcolm Miller）、克羅馬（Lasan Kromah）、高錦瑋三人合力攻下67分，且團隊在防守端迫使對手發生25次失誤，終場以104比80獲勝，終結特攻3連勝，雲豹也奪開季2連勝。

雲豹開局進攻大爆發，米勒、克羅馬、高錦瑋三人第一節聯手攻下27分，助球隊首節海灌38分，建立15分的領先優勢，防守端團隊也有效加壓，半場成功製造對方13次失誤，易籃後團隊保持穩定攻守節奏，第三節只讓對手攻下9分，末節一度最多領先27分，最終就以24分差擊退特攻。

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／雲豹提供）

「小高」高錦瑋於2023年加入雲豹後就成為球隊得分主力，前兩季共出賽63場例行賽就累積986分，上周賽季首戰攻下8分後，賽前生涯得分累積達994分，此戰首節剛進行近6分鐘，他就靠著罰球拿下生涯例行賽第1000分，且全場共攻下21分、3助攻3籃板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後他提到自己熱身賽對特攻表現不理想，回去後看影片做檢討，今天有修正缺失，這場比賽是靠大家一起贏下來的，對於完成生涯千分里程碑，他說：「這對我來說是一次很大的肯定，期許自己能夠堅持下去，成為一位更好的球員！」

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／雲豹提供）

順利拿下開季2連勝，總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「這是一場很大的勝利，因為中信是目前聯盟攻守都很穩定的球隊，但我們球隊今天所展現的氣氛跟態度比對手更好，我要給予球員們很大的肯定，若團隊能保持這樣的能量，未來我們將會更強大！」

對於球隊今年較多新成員加入以及目前的磨合狀況，羅德爾則認為：「我們的球員都很年輕很有動力，大家都認真地投入在籃球上，所以培養出很好的化學效應，再來我們第四洋將迪雅洛（Cheick Diallo）也還沒出賽，相信他之後上場可以帶給球隊更多幫助，團隊目前的攻防策略也都很明確，接下來就是一步步從實戰中做調整與修正。」

克羅馬出賽32分鐘，繳出全場最高25分、9籃板、4助攻、4抄截，米勒則攻下21分、10籃板、4助攻。

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／雲豹提供）

關鍵字： TPBL台啤永豐雲豹高錦瑋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

熱門新聞

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1媽祖加持主場！陳晨威2分砲率猿聽牌

2別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

3山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

4山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

5大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　

最新新聞

1北商棒壘社幾乎愛兄弟熱血應援

2首戰8比2痛擊韓華！LG奪冠機率破7成

3領航猿開幕戰擊潰勇士　盧峻翔喊話

4威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

5軟銀10比1大勝阪神日本大賽扳平戰局

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366