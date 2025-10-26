「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在總冠軍賽G4以3比1擊敗中信兄弟，率先取得3勝1敗聽牌優勢，距離封王僅一步之遙。本場比賽最大功臣莫過於外野手陳晨威，他在8局下轟出石破天驚的兩分砲，打破僵局，擊出台灣大賽生涯首轟，賽後也開心直呼，「就像國際賽打出第一支全壘打一樣興奮！」

在雙方鏖戰至8局下半的僵持局面中，陳晨威逮中吳俊偉的失投球，轟出右外野兩分砲，也是一棒超前比數的致勝轟。他在賽後表示，「能在台灣大賽打出生涯第一支全壘打，感覺就像是在國際賽（12強）打出第一支全壘打一樣。能夠為球隊建功、幫助贏球，當下真的非常亢奮。」

他回憶比賽前半段的僵局，也感謝隊長林立給予鼓勵，「前面打得再爛也沒關係，關鍵時刻的一擊才是最重要的結果。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽原訂於周三開打，但因天候一口氣延到今天。陳晨威坦言，延賽多少會影響手感，「不過這方面也是球員要去調適的地方，這幾天我們持續訓練。」他隨後笑說，「然後，好玩一直玩，烤肉烤起來，勝利贏過來，謝謝！」

桃猿聽牌後，明天移師台中洲際棒球場進行G5，陳晨威特別對球迷喊話，「明天在台中是客場，也知道很多球迷要上班、小朋友要上課，但希望大家能撥空來現場為桃猿加油，也許請假也可以，一起見證拋下紅色彩帶的時刻。」

賽後登上MVP頒獎舞台，陳晨威也在球場中央接受「十號隊友」的愛意，全場高喊「陳晨威我愛你」，氣氛嗨到最高點。陳晨威笑說，「謝謝所有球迷的支持，明天我們洲際見，我們聽牌了！」





▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）