真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

▲道奇大嫂團在世界大賽前合照，真美子（最後一排左側第1位）白襯衫馬尾造型亮相。（圖／翻攝自IG／ladodgerwives）

記者游郁香／綜合報導

MLB世界大賽今（25）日正式開打！洛杉磯道奇作客多倫多迎戰藍鳥，挑戰2連霸。比賽前夕，道奇大嫂團的官方Instagram帳號曝光了一張合照，其中大谷翔平愛妻真美子的身影成為焦點，她身穿白襯衫、綁著馬尾面帶微笑，展現溫婉氣質。

這張照片由道奇球員妻子們共同經營的官方Instagram帳號「Dodgers Wives」發布，拍攝於世界大賽開打前的多倫多。前排中央是弗里曼（Freddie Freeman）與克蕭（Clayton Kershaw）的妻子，而在最後一排左側，可以看到真美子以清爽造型亮相，臉上掛著溫柔笑容。

真美子過去多次現身道奇主場，這次特地隨隊遠征，在客場亮相相當罕見。為了這場關鍵首戰，她親自從洛杉磯飛往加拿大多倫多，陪伴丈夫一同面對大賽壓力；這也是今年季後賽，真美子首度出現在客場。

道奇此役由2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）先發，大谷翔平則以「第一棒・指定打擊」身分登場。這位二刀流巨星在先前的國聯冠軍系列賽第4戰對釀酒人表現驚人，主投6局無失分、送出10次三振，同場再轟出3支全壘打，率隊晉級並拿下系列賽MVP，他將是道奇衝擊2連霸的關鍵人物。