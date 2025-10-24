運動雲

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1　羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界大賽即將登場，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥皆出席賽前媒體日，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也談及兩年前與大谷翔平的自由球員談判往事時，並回憶「帽子和誘餌夾克」事件。

兩年前，大谷翔平以自由球員身分進入市場，當時藍鳥被多家美國媒體報導為「最終候選球隊之一」，甚至有美國資深記者在社群平台X（前推特）上發文稱：「大谷已登上飛往多倫多的飛機，」消息引發轟動，然而最終證實是誤報，該名記者也公開道歉。

對此，施奈德總教練在記者會中回憶起當時與大谷的會談，他說：「當時和他見面時，感覺非常好，他給我們的回饋也很正面，我覺得他對我們球團以及在這裡的機會印象不錯。」

但他也補充道：「不過，自由球員市場是很個人的事，沒有人能真正知道球員心裡在想什麼，也有很多私人因素會影響決定；所以去想『如果當時怎樣怎樣』也沒有意義，現在我只專注於我們這26位球員。」

說到這裡，施奈德忽然語帶幽默補上一句：「他真的是一位了不起的球員，不過要是他能把當初帶走的那頂帽子帶回來就好了，那是我們會面時他拿的那頂，還有那件誘餌的夾克也是。感覺都該還給我們啦！」

在道奇的記者會上，大谷翔平也被問到對施奈德總教練這番「喊話」的看法，他笑著回答：「（那些）在我車庫裡，」
當被追問是否打算歸還時，大谷露出招牌笑容：「不不不，要好好珍藏起來。」

大谷翔平與藍鳥之間的話題並不止於此，去年他隨道奇隊造訪多倫多時，現場球迷因他未選擇加盟藍鳥而發出強烈噓聲，對於再次踏上這片球場，他展現出一貫的冷靜與大度；「上次受到很大的噓聲，但那也是對棒球的愛，我認為這是個性格優秀的國家，這次也很期待那份熱情。」

