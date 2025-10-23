▲宋家豪領軍樂天金鷲回台！亞洲職棒交流賽11月桃園開打熱度破表。（圖／亞洲職棒交流賽提供）



記者胡冠辰／綜合報導

備受矚目的「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場熱力開打，由桃園市政府主辦，攜手甫晉級台灣大賽的樂天桃猿、日本東北樂天金鷲與韓國KT wiz三支頂尖職棒隊伍，首度齊聚台灣交手；這場國際賽事不僅是亞洲職棒交流的重要里程碑,也象徵台灣在亞洲棒球文化中的關鍵地位。

日本東北樂天金鷲隊公佈首波確定隨隊來台出賽的7位球員名單，除了陣中主力內野手小深田大翔、捕手太田光以及被視為潛力新秀的投手荘司康誠與王牌左投之一藤井聖外，球團也確認3位台灣旅日選手包含中華隊常客投手宋家豪、新生代投手蕭齊以及內野手陽柏翔也將隨隊回台參賽，這組結合日職頂尖戰力與台灣好手的黃金陣容，勢必為本次交流賽創造最高話題。

這組豪華陣容中，日籍選手實力備受矚目，內野手小深田大翔以優異的腳程和守備著稱，是球隊主力，曾在2023年賽季以36次盜壘成功勇奪日本太平洋聯盟 (以下簡稱洋聯) 盜壘王，並在2024年獲選洋聯二壘手金手套及最佳十人，攻守俱佳。

隊上主力捕手太田光，不僅在阻殺盜壘方面表現亮眼，更具備適時一擊的打擊能力，今年出賽場次為全隊最高共111場，是球隊不可或缺的攻守核心，他曾與當時的球隊王牌投手涌井秀章多次搭檔獲得洋聯月間最優秀投捕賞。

投手部分，荘司康誠被視為球隊未來新世代的王牌，為2022年選秀狀元，拿手武器是快速直球，球速可達150公里，明年目標將挑戰規定投球局數與雙位數勝投；隊中王牌左投之一藤井聖，2024年風光豪取11勝，成為洋聯第二位拿下雙位數勝場的左投, 擅長使用滑球、變速球等變化球,擁有穩定壓制對手的實力。

本次隨隊回歸的三位台灣旅日選手更是球迷關注焦點，中華隊常客宋家豪在東北樂天金鷲隊鎮守牛棚多年，更於2023年成為史上第一位在日職拿下生涯第100次中繼成功的台灣投手，傷癒復出的他甫於上個月拿下暌違485天的一軍勝投，在旅日十年後首度隨母隊回台進行交流賽勢必成為全場焦點。

潛力右投蕭齊去年11月以育成選手加盟，身高197公分的他最高球速152公里，變化球角度刁鑽，是樂天金鷲積極培養的新秀投手。

而被球隊譽為擁有比同齡球員更高防守天賦的內野手陽柏翔，本月初首次以先發在一軍亮相即在首打席敲出生涯首安，兩位備受期待的台灣年輕選手本次也將有機會登場連袂獻技,讓球迷近距離見證他們在日職磨練後的成長與潛力。

樂天金鷲官方啦啦隊TOHOKU GOLDEN ANGELS是日本職棒極具代表性的啦啦隊團體之一，以節奏分明的口號、整齊舞步與高感染力的應援表演聞名，不僅為球隊注入能量與人氣，也長期參與地方活動，成為連結球隊與球迷的重要橋梁，她們的登場也代表日本職棒「應援文化」精髓將正式跨海登陸桃園。

隨隊來台的四位人氣成員包括HARUKA、KAO、YUKINA、UMI皆為樂天金鷲啦啦隊中深受球迷喜愛的代表人物，TOHOKU GOLDEN ANGELS隊長 HARUKA，充滿活力與動感的舞台魅力深受球迷喜愛，曾多次隨隊來台的KAO為隊內核心靈魂人物之一，擅長結合傳統應援與舞蹈編排；YUKINA以一登場便吸引全場目光的舞台魅力聞名，表演風格充滿節奏感與張力，UMI則是近年竄紅的新生代，以開朗笑容與親和力人氣急升，四人將與樂天金鷲官方吉祥物Clutch一同登上桃園樂天棒球場應援舞台，讓球迷近距離體驗日本職棒主場整齊、熱血又極具儀式感的氛圍。

此外，四位成員也特別為本次交流賽錄製影片，向台灣球迷喊話：「2025年11月7日至9日，亞洲職業棒球交流賽將於樂天桃園球場舉行，這是日本、台灣與韓國首次在台灣進行交流賽，千萬不要錯過這場令人興奮的棒球盛事！」