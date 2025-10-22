爪迷拿黃衫索取簽名　魔神樂：我想對大家都友善





▲樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投魔神樂日前在大巨蛋場邊的親民互動受到好評。台灣大賽期間，他不僅耐心替自家球迷簽名，面對身穿對手中信兄弟球衣的球迷，也一律來者不拒。

台灣大賽前3戰都在大巨蛋，G1、G2作為兄弟主場，G3則由樂天桃猿擔任主場球隊。魔神樂這幾場賽前都會抽空到場邊簽名，親切地與球迷互動，甚至有兄弟球迷拿自家球隊球衣請他簽名，也都欣然應允。

「我知道這裡有樂天的球迷，也有兄弟的球迷。」魔神樂表示，「我只是盡力對我們的球迷好，如果對方球迷也希望我簽名，我也會簽。」

他坦言，「也許有人會覺得我簽兄弟的球衣有點奇怪，但當他們走過來，我就會簽名，因為我想對大家都友善。我也很享受這次台灣大賽兩支球隊共同交手的氛圍。」

不過，對於球迷拿他隊商品請自家球員簽名的情況，桃猿球團呼籲，希望球迷能以尊重球員與球團立場為前提，攜帶所屬球隊商品進行簽名互動。對於簽名在其他隊商品上的情況，球團坦言並不樂見。

台灣大賽進行到第4戰，桃猿握有2勝1敗優勢，不過這禮拜至周末，北部天氣並不穩定。面對桃園持續不穩的天氣，若比賽因雨延後，節奏是否受影響，魔神樂顯得相當淡定。他說，「我這幾天就是專注照顧好自己，無論總教練的決定是什麼，我都會準備好上場。」

若延賽，他也不打算做太多改變，「就照著整季的準備節奏走，沒有什麼不同。」

這是魔神樂在台灣的第二個球季，他特別珍惜這次總冠軍戰機會，「能在第二年打進台灣大賽，我真的很開心，也想好好享受每一刻。」他強調，「無論是先發還是後援，只要球隊需要，我都願意全力以赴。」

在大賽氛圍下，這位洋投不只在場上穩健，更以親民魅力圈粉，展現球場內外的「雙重火力」。