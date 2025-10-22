運動雲

致敬球后戴資穎！全球限量2140組　VICTOR復刻小戴歷代迷你戰拍

▲▼戴資穎歷代戰拍迷你收藏組。（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎歷代戰拍迷你收藏組。（圖／VICTOR提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

戴資穎以靈巧的身手、獨特的控球節奏與創造性的打法席捲羽壇，她締造歷史最長214週世界球后在位紀錄，奪下32座世界巡迴賽冠軍，奠定她在羽壇無可取代的地位。

為紀念及致敬小戴球后生涯，VICTOR推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，將戴資穎生涯經典八款球拍精緻還原，包含戴資穎獨特的穿線法及慣用的黃色握把布皆完美復刻，全球限量共2140組。

戴資穎歷代戰拍重現　細節精緻還原

「球拍就是我場上的最好夥伴，每一支都承載著我不同時期的故事，看著他們頓時也有很多回憶湧現。」戴資穎說。

VICTOR陪伴戴資穎征戰十餘年，透過專業研發為小戴打造適合其球風的專屬戰拍。本次推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，融合歷代八支代表性戰拍，從戴資穎生涯首支指定戰拍 - 硬派強攻拍款ART-Ti99 CLASSIC，中期為小戴征戰東京奧運推出的首支簽名拍TK F-C LTD，到後期集結VICTOR高端科技的頂級之作TK-TTY Ultima，完整呈現每支戰拍的不同細節。

▲▼戴資穎歷代戰拍迷你收藏組。（圖／VICTOR提供）

小戴親自開箱　東京奧運簽名戰拍最具革命情感

當戴資穎親自打開收藏盒，八支熟悉的球拍整齊排列於典雅的黑金禮盒中，映照出她職業生涯的縮影。

被問及哪支球拍最有革命情感，戴資穎笑說：「好難選喔！我覺得應該是東京奧運時推出有我簽名跟蛇的(刺青圖騰)。」她凝視著每一支陪伴征戰的球拍，從初出茅廬的青澀，到世界之巔的榮耀，所有記憶在瞬間交織。

以典雅黑金為外盒設計，內襯以金色植絨襯托戰拍的尊榮質感。隨盒附上「戴資穎典藏球員卡」乙張，外盒鐫刻全球限量的專屬流水編號，其中更有50組戴資穎親筆簽名版隨機出貨。

戴資穎歷代戰拍迷你收藏組即日起於VICTOR經銷商、MOMO品牌旗艦館以及PCHOME旗艦館通路啟售。

戴資穎歷代戰拍迷你收藏組購買管道

● VICTOR 全台經銷商：link.victorsport.com/victorsport_distributor

● VICTOR 官方商城：link.victorsport.com/VICTOR_TW_C-P00TTY2503

● MOMO購物網 VICTOR旗艦館：link.victorsport.com/momoshop_C-P00TTY2503

● PChome 24h購物 VICTOR品牌旗艦館：link.victorsport.com/PChome_C-P00TTY2503

【殯儀館前玩命】4工人9樓高鷹架作業　「零防護」驚險畫面曝

﻿

