NBA史上第4人！唐西奇開幕戰飆43分　湖人卻輸10分創尷尬紀錄

▲唐西奇。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人無法在開幕戰擊敗金州勇士，以109比119吞下首敗，但唐西奇（Luka Dončić）個人表現耀眼，他在加盟湖人後的首個完整賽季開幕戰便砍下43分，成為隊史僅第3位在球季首戰攻下至少40分的球員。

根據數據網站《StatMuse》統計，湖人隊史曾在開幕戰得分超過40分的球員僅有3人，為布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒（Elgin Baylor）以及本季的唐西奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝勒在1959年以52分開季，至今仍是湖人隊史在球季首戰唯一達到50分的紀錄保持人；布萊恩則在2007年面對火箭攻下45分。

唐西奇此役出手27次命中17球，全場投籃命中率達63%，並罰進7球，攻下43分、12籃板、9助攻，僅差一步完成大三元，他全場出手數遠超隊友，排行第2多的里夫斯（Austin Reaves）也整整少了11次。

在NBA歷史上，唐西奇是第4位在開幕戰砍下43分的球員，與張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝拉米（Walt Bellamy）、羅斯（Jalen Rose）並列。

另外，根據《OptaSTATS》統計，唐西奇是NBA史上第1位在球季開幕戰攻下40分「雙十」數據卻以雙位數分差落敗的球員。