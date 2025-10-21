佐佐木朗希出場樂成季後賽最洗腦神曲！羅哈斯選的：太適合他了

ドジャース 佐々木朗希



昨日の試合から登場曲を変更

曲名は"Bailalo Rocky"



朗希 と Rocky で韻を踏んだ形に



前回登板までは古巣ロッテでもお馴染みの "Jump Around"だったpic.twitter.com/LySyJeS0IJ — RARELY AKIRA (@sekai_yakyu_828) April 27, 2025

記者王真魚／綜合報導

季後賽以終結者身份展現嶄新風貌的洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希，他的登場曲近日成為球迷間熱議話題。這首節奏明快的拉丁歌曲，正是由內野手羅哈斯（Miguel Rojas）所提議。羅哈斯於20日（日本時間21日）受訪時，首度透露這首登場曲誕生的幕後經過。

佐佐木目前的登場曲為DJ Roderick所製作的《Bailalo Rocky》，其中「Bailalo」在西班牙語中意為「跳舞吧」，而「Rocky」聽起來又與「朗希」的日文發音（ロウキ）相似，極具巧思。這首歌如今已成為球迷心目中「守護神朗希」的象徵旋律。

佐佐木曾透露，正是羅哈斯向他推薦了這首歌。羅哈斯直言，「這首歌真的很適合他。春訓時第一次聽到後，我每天都在重量訓練室裡播這首歌給他聽。」 他笑說：「其實我早就希望他能把它當作登場曲，但一開始他並沒有採用，我也不知道為什麼。」

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

隨著佐佐木在季後賽穩定扮演守護神角色，這首歌也成為球迷的應援焦點。羅哈斯說：「球迷和休息區的氣氛都會被那首歌帶動起來。尤其現在他是終結者，那首歌會在比賽最後3個出局數、最關鍵的時刻響起，真的太完美了。我很高興他最後採用了它。」

他笑言：「希望這首歌在世界大賽中能再響四次！」期待道奇再拿下4勝奪下總冠軍，「如果我們贏得世界大賽，我一定要讓他跳舞！」

羅哈斯隨後開玩笑稱，「他能投出好球，也能飆出100英里（約161公里）的火球，抬腿還能抬到臉的高度，那肯定也跳得不錯吧！」