運動雲

>

佐佐木朗希出場樂成季後賽最洗腦神曲！羅哈斯選的：太適合他了

記者王真魚／綜合報導

季後賽以終結者身份展現嶄新風貌的洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希，他的登場曲近日成為球迷間熱議話題。這首節奏明快的拉丁歌曲，正是由內野手羅哈斯（Miguel Rojas）所提議。羅哈斯於20日（日本時間21日）受訪時，首度透露這首登場曲誕生的幕後經過。

佐佐木目前的登場曲為DJ Roderick所製作的《Bailalo Rocky》，其中「Bailalo」在西班牙語中意為「跳舞吧」，而「Rocky」聽起來又與「朗希」的日文發音（ロウキ）相似，極具巧思。這首歌如今已成為球迷心目中「守護神朗希」的象徵旋律。

佐佐木曾透露，正是羅哈斯向他推薦了這首歌。羅哈斯直言，「這首歌真的很適合他。春訓時第一次聽到後，我每天都在重量訓練室裡播這首歌給他聽。」 他笑說：「其實我早就希望他能把它當作登場曲，但一開始他並沒有採用，我也不知道為什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

隨著佐佐木在季後賽穩定扮演守護神角色，這首歌也成為球迷的應援焦點。羅哈斯說：「球迷和休息區的氣氛都會被那首歌帶動起來。尤其現在他是終結者，那首歌會在比賽最後3個出局數、最關鍵的時刻響起，真的太完美了。我很高興他最後採用了它。」

他笑言：「希望這首歌在世界大賽中能再響四次！」期待道奇再拿下4勝奪下總冠軍，「如果我們贏得世界大賽，我一定要讓他跳舞！」

羅哈斯隨後開玩笑稱，「他能投出好球，也能飆出100英里（約161公里）的火球，抬腿還能抬到臉的高度，那肯定也跳得不錯吧！」

關鍵字： 登場曲洛杉磯道奇佐佐木朗希羅哈斯季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

熱門新聞

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挑戰46年首見壯舉

2撿到大谷第三轟要賣掉！美媒估破億

3軟銀闖進日本一　古林睿煬球季結束

4台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95史上第一人

5美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

最新新聞

1羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！

2霍佛德不打「背靠背」至少缺陣15場

3史普林格逆轉3分砲！藍鳥闖世界大賽

4溜馬提前鎖定核心　內史密斯2年續約

5道奇世界大賽輪值曝！大谷翔平G4先發

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366