運動雲

>

佐佐木朗希「守護神」誕生—專家解析投球動作揭開覺醒祕密

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇23歲日籍投手佐佐木朗希，在本季季後賽從先發化身終結者，以壓倒性的投球表現證明「怪物再進化」。專家透過動作解析指出，他的身體連動與下盤力量傳導，正是讓他「覺醒」的關鍵所在。

季後賽登板以來，佐佐木連三場後援零失分，球速飆出旅美後新高163.2公里，好球率更突破78%。與例行賽前半段右肩傷勢纏身、防禦率4.72的模樣判若兩人。 他賽後謙虛地說，「我做好了能投進好球帶的準備，能發揮出來很開心。」語氣裡透露出重生後的自信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

筑波大學體育專門學群教授、動作分析專家川村卓指出，佐佐木的身體使用方式有明顯進化。現在他的投球順序能依照「腰→肩→手臂」依序發力，下半身的力量能完全傳遞到球上。

根據動作分解分析，佐佐木在起動階段左腳抬得更高，讓右腳有更穩定的踩地節奏；右腳支撐穩固後能儲存更多扭力。相對地，左腳抬得較低導致控球不穩。剛旅美時，他的準備動作自然變得保守。

另外畫面顯示，佐佐木能依序以腰部帶動肩膀發力，因此球衣上的「11」正面朝向鏡頭，展現穩定且連貫的動作；反觀例行賽前半段，他的腰與肩幾乎同時轉動，導致身體過早開啟，「11」提早面向打者。

川村表示，這樣的動作使得整體節奏不夠流暢，下半身的力量也無法順利傳遞到上半身。 從抬腳到收尾，佐佐木的動作如今充滿爆發力——左腳扎實踏地、身體隨勢上衝，展現強大張力。川村分析，「他現在的投球姿勢非常適合短局數登板，能在關鍵時刻釋放最大能量。這樣的佐佐木，足以放心交給他守下最後三個出局數。

關鍵字： 棒球佐佐木朗希道奇投手季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

【館長立毒誓】我只要當立委接標案「全家X光」

熱門新聞

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挑戰46年首見壯舉

2撿到大谷第三轟要賣掉！美媒估破億

3軟銀闖進日本一　古林睿煬球季結束

4台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95史上第一人

5美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

最新新聞

1羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！

2霍佛德不打「背靠背」至少缺陣15場

3史普林格逆轉3分砲！藍鳥闖世界大賽

4溜馬提前鎖定核心　內史密斯2年續約

5道奇世界大賽輪值曝！大谷翔平G4先發

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366