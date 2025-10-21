佐佐木朗希「守護神」誕生—專家解析投球動作揭開覺醒祕密

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇23歲日籍投手佐佐木朗希，在本季季後賽從先發化身終結者，以壓倒性的投球表現證明「怪物再進化」。專家透過動作解析指出，他的身體連動與下盤力量傳導，正是讓他「覺醒」的關鍵所在。

季後賽登板以來，佐佐木連三場後援零失分，球速飆出旅美後新高163.2公里，好球率更突破78%。與例行賽前半段右肩傷勢纏身、防禦率4.72的模樣判若兩人。 他賽後謙虛地說，「我做好了能投進好球帶的準備，能發揮出來很開心。」語氣裡透露出重生後的自信。

筑波大學體育專門學群教授、動作分析專家川村卓指出，佐佐木的身體使用方式有明顯進化。現在他的投球順序能依照「腰→肩→手臂」依序發力，下半身的力量能完全傳遞到球上。

Roki Sasaki, a 23-year-old rookie, in the 8th-10th innings of a potential closeout NLDS game against the Phillies:



3 IP

0 H

0 ER

0 BB

2 K

36 pitches

8 whiffs



Special is an understatement.pic.twitter.com/mJR4685eL0 — Noah Camras (@noahcamras) October 10, 2025

根據動作分解分析，佐佐木在起動階段左腳抬得更高，讓右腳有更穩定的踩地節奏；右腳支撐穩固後能儲存更多扭力。相對地，左腳抬得較低導致控球不穩。剛旅美時，他的準備動作自然變得保守。

另外畫面顯示，佐佐木能依序以腰部帶動肩膀發力，因此球衣上的「11」正面朝向鏡頭，展現穩定且連貫的動作；反觀例行賽前半段，他的腰與肩幾乎同時轉動，導致身體過早開啟，「11」提早面向打者。

川村表示，這樣的動作使得整體節奏不夠流暢，下半身的力量也無法順利傳遞到上半身。 從抬腳到收尾，佐佐木的動作如今充滿爆發力——左腳扎實踏地、身體隨勢上衝，展現強大張力。川村分析，「他現在的投球姿勢非常適合短局數登板，能在關鍵時刻釋放最大能量。這樣的佐佐木，足以放心交給他守下最後三個出局數。