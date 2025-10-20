運動雲

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥隊20日（台灣時間）在美聯冠軍戰G6出戰水手，面臨對手聽牌的背水一戰，靠著水手單場3次失誤，以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）季後賽第6轟、巴傑（Addison Barger）開轟貢獻3打點領軍，終場以6比2獲勝，成功續命，戰線延長至G7殊死戰。

藍鳥在2局下由瓦爾肖（Daulton Varsho）敲出安打，並利用水手中外野手羅里格茲（Julio Rodríguez）的失誤直接攻佔得點圈；克萊門特（Ernie Clement）藉由水手三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的失誤上壘，隨後巴傑（Addison Barger）、法萊法（Isiah Kiner-Falefa）接連敲出適時安打，幫助藍鳥取得2比0領先。

3局下，藍鳥火力在兩出局後再度引爆，克萊門特掃出三壘安打，接著巴傑（Addison Barger）轟出兩分砲。藍鳥在3局上與4局上都以雙殺守備化解水手的滿壘危機，5局上再度策動雙殺，穩住領先優勢。5局下，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再補上一發陽春砲，將比數拉開至5比0，個人單一季後賽累計6轟，持續堆高隊史紀錄。

水手在6局上展開反攻，奈勒（Josh Naylor）於兩出局後回敬一發陽春砲，替球隊破蛋。接著阿羅沙雷納（Randy Arozarena）敲安逼退藍鳥先發耶薩維奇（Trey Yesavage），由瓦蘭德（Louis Varland）接替登板。蘇亞雷斯補上安打，阿羅沙雷納積極跑壘，從一壘直奔本壘攻下第2分。

7局下，小葛雷諾因觸身球保送上壘並靠柯克（Alejandro Kirk）安打推進上二壘，隨後利用水手捕手羅利（Cal Raleigh）的傳球失誤，一口氣衝回本壘得分，藍鳥再添保險分。

耶薩維奇職業生涯例行賽僅出場3次，是季後賽史上在淘汰危機戰中先發的投手中，經驗最少的一位，但他依舊挺身而出，先發5.2局，送出7次三振，被敲6支安打（包含1轟），失2分，穩定壓制對手。

關鍵字： 棒球藍鳥隊季後賽水手美聯



讀者回應

﻿

