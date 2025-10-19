杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

▲杜蘭特正式與火箭續約兩年9000萬美元，為球隊爭冠藍圖主動降薪3000萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏轉投休士頓的2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），今（19）日與火箭達成共識，將簽下為期兩年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的新合約。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這份新約包含2027-28賽季的球員選項，他在NBA的生涯總薪資將達到5億9820萬美元（約183億台幣），締造聯盟歷史新高。

杜蘭特原本有資格簽下最高1億2000萬美元的頂薪續約，不過他在今夏選擇火箭作為交易目的地時，就已明白要為球隊薪資空間作出犧牲。火箭總管史東（Rafael Stone）在休賽季積極運作，送出年輕主力格林（Jalen Green）、硬漢布魯克斯（Dillon Brooks）、新秀馬盧亞奇（Khaman Maluach）的選秀權，以及多達4個次輪籤與交換權，終於迎來這位前MVP。

▲杜蘭特生涯總薪資正式超越詹姆斯，登上NBA薪資史第一人寶座。（圖／達志影像／美聯社）

雙方在休賽季期間始終對續約充滿信心，如今拍板定案，火箭也確定將以杜蘭特為核心繼續補強。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞的報導，雙方續約2年，價碼為9000萬美元，杜蘭特為了長遠奪冠藍圖主動降薪3000萬美元（約9.1億台幣），展現與火箭共築王朝的決心。

目前火箭已與當家長人森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith Jr.）簽下長約；前鋒伊森（Tari Eason）預計在當地時間周一前完成延長合約，而年輕新星湯普森（Amen Thompson）將於明年夏天具備續約資格。

根據薪資專家統計，杜蘭特現有合約仍剩3年、總值1億4470萬美元，加上這次的續約，他的生涯總薪資將達到5億9820萬美元（約183億台幣），正式超越洛城天王詹姆斯（LeBron James）的5億8390萬美元，成為NBA史上薪資總收入最高的球員。