古林睿煬65球、差一出局勝投遭換下　創日職季後賽首例

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣至寶」古林睿煬19日登板先發，於日本職棒洋聯高潮系列賽（CS）決勝階段第5戰對戰福岡軟銀鷹，主投4.2局無失分、僅被敲2安打，展現頂級壓制力，率隊以7比1大勝。雖僅差一人出局就能拿下勝投資格，仍被新庄剛志監督換下，意外締造季後賽史上首見的換投紀錄。

古林睿煬相隔26天再度登板，面對聯盟王者軟銀毫無怯色，開局就連飆速球壓制主力打者柳田悠岐，全場用65球送出6次三振、無失分退場。火腿在他主投期間即攻下6分領先，讓比賽早早定調。

在球隊6比0領先、兩出局的情況下，新庄監督於5局下決定換投，由山崎福也接手。根據日媒《Sponichi Annex》報導，這是日本職棒季後賽15年來僅第2次有投手於5局途中、領先且無失分情況下被換下，更是史上首次出現「差一人出局就能取得勝投資格」卻退場的案例。

古林賽後登上英雄訪問舞台說：「我自己覺得一定要贏，今天就結束也太無聊，打到明天再結束才有趣。」語氣堅定。這是他相隔近一個月再度登板，仍能在季後賽大舞台上投出完美內容，也讓他被日媒盛讚為「台灣的至寶」。