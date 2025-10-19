運動雲

>

古林睿煬65球、差一出局勝投遭換下　創日職季後賽首例

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣至寶」古林睿煬19日登板先發，於日本職棒洋聯高潮系列賽（CS）決勝階段第5戰對戰福岡軟銀鷹，主投4.2局無失分、僅被敲2安打，展現頂級壓制力，率隊以7比1大勝。雖僅差一人出局就能拿下勝投資格，仍被新庄剛志監督換下，意外締造季後賽史上首見的換投紀錄。

古林睿煬相隔26天再度登板，面對聯盟王者軟銀毫無怯色，開局就連飆速球壓制主力打者柳田悠岐，全場用65球送出6次三振、無失分退場。火腿在他主投期間即攻下6分領先，讓比賽早早定調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在球隊6比0領先、兩出局的情況下，新庄監督於5局下決定換投，由山崎福也接手。根據日媒《Sponichi Annex》報導，這是日本職棒季後賽15年來僅第2次有投手於5局途中、領先且無失分情況下被換下，更是史上首次出現「差一人出局就能取得勝投資格」卻退場的案例。

古林賽後登上英雄訪問舞台說：「我自己覺得一定要贏，今天就結束也太無聊，打到明天再結束才有趣。」語氣堅定。這是他相隔近一個月再度登板，仍能在季後賽大舞台上投出完美內容，也讓他被日媒盛讚為「台灣的至寶」。

關鍵字： 職棒古林睿煬台灣火腿隊換投

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

阿Ken曬「安心亞摸肚照」是為搏版面：不然都是小S

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺

4大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

5大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！

最新新聞

1楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

2兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺

3台灣大賽連兩戰4萬人滿場史上首見！

4克羅馬大三元　雲豹狂勝21分奪首勝

5古林睿煬差一出局勝投遭換下　創首例

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366