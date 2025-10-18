教練團異動、戰力外名單未定　林威助曝養成方向沿用「後藤系統」

▲林威助。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將本季早早結束後進入秋訓階段，對於教練團異動與戰力外名單進度，副領隊林威助表示，目前名單尚未定案，將在秋訓結束後再討論；至於洋將部分，他傾向續留日本投手鈴木駿輔，認為對方「進步明顯、自律性高」，是球隊重要的穩定戰力。

林威助透露，戰力外名單仍在討論階段，需由各部門教練提出意見後再統整，他說：「這個也是需要各個部門教練提出，然後討論，最終因為時間還沒有那麼急迫，應該是11月底要提交，所以會先看一下這一次秋訓完的狀況。」

針對洋將續留情況，林威助表示目前仍與球團持續溝通，不過他個人傾向續留鈴木駿輔，「我是有提出鈴木俊輔應該會傾向續留。」

他指出，鈴木自回到職棒、加盟富邦後進步明顯，對訓練與自我要求都相當嚴謹，「他從回到職棒到富邦這段期間持續進步，跟去年比起來也是進步蠻多的，他對自己的要求、自律性都很高。」

林威助透露，平時也會與鈴木討論訓練方向，「他對訓練這塊蠻有自己的想法，也知道自己該練什麼，會主動和二軍投手教練討論。」

談到今年新加入的二軍總教練兼野手綜合守備教練後藤光尊，林威助給予正面評價。他表示，後藤教練給予選手更多空間與表達機會，「讓他們想做什麼可以提出，教練團也會配合。」

林威助指出，過去擔任農場主管時就強調部門溝通與明確目標，今年這個系統延續下來，讓二軍運作更有方向，「今年看下來，大家的成效都不錯，都看得出進步，明年也會持續朝這個系統前進。」