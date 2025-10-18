大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

Us watching Shohei. pic.twitter.com/1Lefp4YroA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平在國聯冠軍戰G4化身「外星人」，以「投打雙絕」締造歷史紀錄。此役他先發6.2局飆出10K、無失分，並在打擊端轟出3發全壘打。隊友史奈爾（Blake Snell）賽後笑到合不攏嘴，直呼：「我根本做不到，哈哈哈哈！」

大谷此役首局就連飆三振，接著一上打擊區便轟出右外野首局首打席全壘打，成為MLB史上首位以投手身份開局就炸裂的球員。 4局化解得點圈危機後，他在下半局再度炸裂，轟出飛行距離469英呎（約143公尺）的超大號全壘打，直接飛上球場屋頂。隊友佛里曼（Freddie Freeman）等人紛紛抱頭看傻眼。

7局下，大谷從終結者梅吉爾（Trevor Megill）手中轟出本場第3支全壘打，全場響起「MVP」歡呼聲，徹底點燃道奇球場。成為史上第11位在季後賽單場敲出3發全壘打的球員。身兼投手，則是史無前例。

投手丘上，大谷主投6局，用球數100球、僅被2安打、10次三振無失分，拿下季後賽第2勝；打擊方面，單場3轟、包辦3打點，成為聯盟冠軍戰MVP。

賽後，史奈爾接受場邊訪問時被問到，「10K與3發全壘打，哪一個比較厲害？」他毫不猶豫地笑說：「當然是3發啊，太瘋狂了（Crazy），我根本做不到！」





▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）