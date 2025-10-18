悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將今（18日）日在新莊球場舉行2025球迷感恩會，日籍投手鈴木駿輔首次參與感恩活動，他表示現場氣氛熱烈，令他感到驚喜又新鮮，「去年在樂天時沒有參加到，這次能參與很開心，」對於球迷熱情與現場規模，他坦言與過去在日本獨立聯盟的經驗有明顯落差，「那邊的活動規模比較小，球迷也沒這麼多。」

▲鈴木駿輔熱血開唱。（圖／記者胡冠辰攝）



除了球迷活動，鈴木俊輔也關心正進行的台灣大賽，雖已轉隊至富邦，他仍表示會透過電視收看比賽，並期望前東家樂天桃猿能奪冠；他也談及今年樂天在季後挑戰賽讓二追三的逆轉戲碼，特別提到林智平與林立在關鍵時刻的表現，「像智平這種資深選手，能在決勝時刻打出追平轟，林立也在重要時刻10局上敲出安打，這就是他們職業生涯能長久的關鍵。」

鈴木接著說：「他們總能在需要一擊定勝負的時刻挺身而出，我也希望自己能成為那樣的選手，只要能在關鍵時刻發揮，就能在職場上站得長久。」

除了談球場上的轉變，鈴木也難得提起去年場下活動的「插曲」；2024年他效力樂天時參加活動演唱，卻因當時表現不佳而遭球迷戲謔留言「不要打球去當歌手」，他坦言受到影響，因此「封印」了一整年的唱歌表演。

值得一提的是，鈴木在表演中演唱曲目為周興哲2016神曲你，好不好；歌聲一出讓現場球迷驚呼連連，也讓大家見證到他的唱歌實力。

而今年他用實際表現重新寫下屬於自己的劇本，8月在新莊主場面對台鋼鷹完成一軍初登板，6局僅被敲出5支安打責失1分，這場比賽也是他認為的關鍵一戰。

談到接下來的休賽季規劃，鈴木最後表示，10月底前會隨隊進行秋訓，11月開始根據球隊情蒐部門提供的建議，針對今年投球上的問題進行調整，「12月我會去一個氣候較溫暖的地區做2到3週的訓練，希望在1月中旬回到台灣準備春訓。」