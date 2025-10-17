熱火米歇爾不在意先發與否　談新賽季目標是「改變比賽」

▲米歇爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

邁阿密熱火本季以重返總冠軍為目標，全隊上下士氣高昂，後衛米歇爾（Davion Mitchell）也來勢洶洶，他接受《ClutchPoints》專訪時表示，無論自己在開季扮演何種角色，唯一的任務就是「改變比賽」。

由於希洛（Tyler Herro）受傷，球隊輪換在23日開幕戰對奧蘭多魔術時仍存在許多變數，後場情勢撲朔迷離；前場也未能有百分之百定案，可能由約維奇（Nikola Jovic）或韋爾（Kel’el Ware）與阿德巴約（Bam Adebayo）搭檔。

鮑威爾（Norman Powell）與威金斯（Andrew Wiggins）幾乎鎖定二、三號位，但控球後衛由誰擔任？呼聲最高的2人是米歇爾與跟腱傷癒復出的史密斯（Dru Smith），對此，米歇爾在接受《ClutchPoints》獨家專訪時表示，他並不在意是否先發，唯一的目標是「上場後改變比賽」。

「我會努力上場後改變比賽。」米歇爾說：「如果我是先發，就要從開局就改變比賽，但若我是替補，就要帶來新的能量、加快節奏，如果先發表現不錯但有些疲累，我就要想辦法改變比賽走向。」

對多數NBA球員而言，成為先發是自然渴望，但米歇爾的心態不同，早在他效力沙加緬度國王時，隊中已有福克斯（De’Aaron Fox）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton），因此他早已習慣扮演替補控球的角色；來到邁阿密後，他也時常在先發與替補之間切換。

米歇爾在佛羅里達大西洋大學舉行的訓練營期間曾因小腿受傷而缺席多場練習與熱身賽，如今他已完全康復，他在訪談中透露：「我現在感覺好多了，球隊正逐步讓我增加出場量，這些季前賽讓我能重新找回腳感與比賽節奏。」

米歇爾已成為總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）戰術輪換中的關鍵一環，無論是作為先發控衛組織進攻，或是率領替補單位提升節奏，他都能勝任，除了組織能力外，他的防守強度更符合熱火體系，因此不少人認為他最適合領導第2陣容，而米歇爾也認為，熱火的替補球員有別於其他球隊的第2陣容。

「我們不是那種單一面向的球員。」米歇爾指出：「我們的替補很多人都能投籃、能持球、能為隊友創造機會，也能衝擊籃框，一般來說，有些球員只能投籃、不能運球，但我們這支替補不一樣，當然，我們仍需提升外線命中率與三分投射意識，但我們正在學習新的進攻體系，試著讓整體運作更加流暢。」

在日前的「紅白粉慈善賽」熱身賽中，米歇爾重返球場，當天也是對他意義特別的夜晚，他的母親曾戰勝乳癌，他形容那是「非常棒」的一晚，並表示自己已準備好在開幕戰對魔術時，協助熱火再度邁進。