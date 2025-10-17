運動雲

>

熱火米歇爾不在意先發與否　談新賽季目標是「改變比賽」

▲▼熱火米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

邁阿密熱火本季以重返總冠軍為目標，全隊上下士氣高昂，後衛米歇爾（Davion Mitchell）也來勢洶洶，他接受《ClutchPoints》專訪時表示，無論自己在開季扮演何種角色，唯一的任務就是「改變比賽」。

由於希洛（Tyler Herro）受傷，球隊輪換在23日開幕戰對奧蘭多魔術時仍存在許多變數，後場情勢撲朔迷離；前場也未能有百分之百定案，可能由約維奇（Nikola Jovic）或韋爾（Kel’el Ware）與阿德巴約（Bam Adebayo）搭檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鮑威爾（Norman Powell）與威金斯（Andrew Wiggins）幾乎鎖定二、三號位，但控球後衛由誰擔任？呼聲最高的2人是米歇爾與跟腱傷癒復出的史密斯（Dru Smith），對此，米歇爾在接受《ClutchPoints》獨家專訪時表示，他並不在意是否先發，唯一的目標是「上場後改變比賽」。

「我會努力上場後改變比賽。」米歇爾說：「如果我是先發，就要從開局就改變比賽，但若我是替補，就要帶來新的能量、加快節奏，如果先發表現不錯但有些疲累，我就要想辦法改變比賽走向。」

對多數NBA球員而言，成為先發是自然渴望，但米歇爾的心態不同，早在他效力沙加緬度國王時，隊中已有福克斯（De’Aaron Fox）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton），因此他早已習慣扮演替補控球的角色；來到邁阿密後，他也時常在先發與替補之間切換。

米歇爾在佛羅里達大西洋大學舉行的訓練營期間曾因小腿受傷而缺席多場練習與熱身賽，如今他已完全康復，他在訪談中透露：「我現在感覺好多了，球隊正逐步讓我增加出場量，這些季前賽讓我能重新找回腳感與比賽節奏。」

米歇爾已成為總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）戰術輪換中的關鍵一環，無論是作為先發控衛組織進攻，或是率領替補單位提升節奏，他都能勝任，除了組織能力外，他的防守強度更符合熱火體系，因此不少人認為他最適合領導第2陣容，而米歇爾也認為，熱火的替補球員有別於其他球隊的第2陣容。

「我們不是那種單一面向的球員。」米歇爾指出：「我們的替補很多人都能投籃、能持球、能為隊友創造機會，也能衝擊籃框，一般來說，有些球員只能投籃、不能運球，但我們這支替補不一樣，當然，我們仍需提升外線命中率與三分投射意識，但我們正在學習新的進攻體系，試著讓整體運作更加流暢。」

在日前的「紅白粉慈善賽」熱身賽中，米歇爾重返球場，當天也是對他意義特別的夜晚，他的母親曾戰勝乳癌，他形容那是「非常棒」的一晚，並表示自己已準備好在開幕戰對魔術時，協助熱火再度邁進。

關鍵字： NBA邁阿密熱火史波斯卓米歇爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

熱門新聞

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2大谷首局三壘安打締造史上首見紀錄

3道奇3連勝聽牌！朗希完美救援

4前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

5薛茲爾怒吼教頭！外媒揭賽前暴走畫面

最新新聞

1猿象爭霸戰台灣大賽頂尖陣容出爐

2鄭浩均喊話：已調整最佳狀態

3中華足協爭議連環爆　理事長將請辭

4愛爾達發聲明　本季不提供NBA轉播

5老鷹狀元里薩希談第2季「進化」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

【不要再講了！】媽連喊３次：你褲子穿反！兒子當場社死XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366