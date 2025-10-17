佐佐木朗希完美守成！直言這段時間有調整　161公里火球助道奇聽牌

▲佐佐木朗希。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇右投佐佐木朗希在台灣時間17日於主場道奇球場登板，於G3成功守成，收下關鍵救援，助隊以3比1擊敗密爾瓦基釀酒人，道奇系列賽取得3連勝率先聽牌；這場比賽是佐佐木前一次登板被KO後的強勢回歸，球迷全場起立高喊「朗希」為他歡呼，現場氣氛沸騰。

首局道奇打線即發動攻勢。大谷翔平掃出右外野線邊三壘安打，隨後貝茲（Mookie Betts）補上二壘打率隊先馳得點；進入第6局，艾德曼（Tommy Edman）再敲出適時安打追加分數，道奇將比數擴大至3比1；道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5.2局僅失1分，飆出8K。

9局上，佐佐木朗希以終結者身分登板，最快球速達99.8英里（約161公里）；首名打者沃恩（Andrew Vaughn）擊出遊擊與三壘之間的深遠滾地球，但貝茲上演驚人的跳傳守備完成出局，接著第6棒弗雷利克（Sal Frelick）擊出遊擊飛球出局，最後佐佐木用招牌的指叉球讓德賓（Caleb Durbin）揮空三振，完美收尾。

Filth from Roki to end the game! pic.twitter.com/GAPgJw0qx2 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 17, 2025

就在14日，佐佐木於對釀酒人的比賽中在9局登板，當時球隊以2比0領先，但他遭1安打、2保送、失1分，被迫提前退場，無法完成比賽；此役再度以2分領先情勢上場，成功彌補遺憾。

回顧今天的投球，佐佐木表示「上次沒有投得很好，所以這次決定積極攻擊好球帶，球速也回來了，因此我能帶著自信把球投進好球帶。」

談到今天同樣是2分領先登板，有沒有壓力方面，他則說「當然還是有些不安，但這段時間我有確實做好調整；投出對沃恩的第一球（160公里）後，我覺得『應該可以了』。」

最後對於此戰是自己在季後賽第6次登板，佐佐木回應道，「每次先發投手都表現得非常出色，所以我只想不破壞比賽的節奏，幫助球隊贏球；我能做的就是把剩下的出局數拿下，專注於這件事，未來也會繼續這樣做。」